台北妹求職碰壁轟資方傲慢　台大碩士安慰曝「我多益990被開33K」

▲台北一名女子求職碰壁心寒，不料釣出台大碩畢的女網友安慰，意外引發熱議。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

每逢畢業季，許多社會新鮮人都希望找到一份好工作。不過，台北一名女子抱怨，她過去幾個月投遞了上百封履歷，回應卻少得可憐，即便面試也沒錄取機會，眼見存款逐漸見底，讓她崩潰直呼「這社會根本不缺工，缺的是廉價勞工！」不料意外釣出一名台大碩士畢業的女網友安慰，稱自己多益990分，但面試一堆工作都只開33K，引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，她經歷充足也有作品集，但投了上百封履歷，面試機會少得可憐，即便面試了，對方也只想知道「你有沒有要結婚生小孩？」、「你有沒有貸款或生活壓力？」、「這個職缺只想給低薪、高CP值的人」，甚至還有面試官脫口「台北人都有家裡靠，應該不缺錢」。

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原PO抱怨，她已經歷無數好或壞的面試，但沒有一個錄取，而且職缺愈開愈誇張，明明薪水不高卻要求一堆證照，例如多益必須880以上、相關外語證照等，讓她崩潰直呼「到底什麼世界啊？全世界真的只有台灣資方最cheap又傲慢，都年底了，非常難過，我只是想找一份工作，到底還要讓我多難受！」

原PO表示，她覺得工作不能隨便找，仍要考量未來職涯，但看到網友總說「工作隨便找都一堆，是你不想做而已」、「真的活不下去的時候，還是要降低底線」，加上存款愈來愈吃緊，最後為了生活費，她不得不去打工，甚至做臨時工，「對於找工作這件事越來越意志消沉。」

許多網友看完紛紛安慰，「別急有時候工作需要一點緣分跟運氣，太急找到的或許做得不久」、「所以越來越多人躺平，算是一種對社會無聲的報復吧」、「剛提離職，最近也是身心靈被壓到喘不過氣快崩潰了，不要像我缺錢就隨便進入一個屎缺，難過的只會是你自己」、「現在大環境的確低薪很差，我也必須坦白我自己文組找工作不輕鬆」、「現在台灣經濟也只有電子業苦苦支撐，這個惡性循環遲早會燒到那些資方」。

▲一名台大碩畢女網友安慰「我多益990被開33K」。（圖／翻攝自Dcard）

不過，一名台大碩士畢業的女網友語出驚人，「我多益990，也面試了一大堆工作，每個工作都面個兩三回，一個比一個要求高，然後薪水給33k...我要求40k還被嘴是新鮮人…都唸到碩士了QQ，最後找了一家40K的先妥協，覺得運氣居多。」

至於被問到科系，這位台大碩畢的女網友回應「文組！不是什麼厲害的管院，也不是外文，不是哲學人類這種（怕被認出，你可以用刪去法」、「我這份33K的也要全英文面試，甚至要考試寫英文作文，只能說景氣很差。」

同串貼文還釣出另一名政大畢業的女網友回應「我雙主修+多益940也被開32K...，那時候找太久只好降低標準，想說只要能談到35我就入職，結果面試官踩死32不願意再更高，還說這是有產值的部分才願意開到32這價位，好險後來沒去，這薪水蠻羞辱人的」。

▼半導體產業「薪情」大不同。（圖／翻攝自Dcard）

▼一名HR網友給出3點建議。（圖／翻攝自Dcard）