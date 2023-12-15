暖冬效應「杜鵑花開了」！台大杜鵑花節恐提前到2月下旬

▲受到暖冬效應影響，台大部分杜鵑花開，台大杜鵑花節恐提前到2月下旬。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

每年3月為台大杜鵑花節。但近期台大椰林大道二側的杜鵑花樹叢，卻有零星提早綻放的杜鵑花，讓人擔心明年杜鵑花節怎麼辦。台大園藝暨景觀學系教授張育森指出，現在開的稱為「不時花」（非季節開放的花），只是極少數，而因今年暖冬關係，目前預估明年杜鵑花花期可能提前到2月下旬。

台大為人熟知的杜鵑花節（NTU Azalea Festival），往往都是配合杜鵑花花期，在春暖花開的3月份舉行。台大臉書今po出照片，顯示最近在台大椰林大道二側的杜鵑花樹叢，卻有零星提早綻放的杜鵑花，萬綠叢中一點紅，也讓外界納悶原因為何，而且現在若杜鵑花提早開，明年杜鵑花節該怎麼辦？

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台大園藝暨景觀學系教授張育森解釋，現在開放的是「不時花」，也就是非季節開放的花，只是極少數，通常是較為成熟花芽，遇到中等溫度（攝氏18至24度），又剛好有路燈照到，因此產生「長日效應」，容易打破本來應該有的休眠狀況，繼續發育到開花。

張育森指出，今年因為暖冬，目前預估明年杜鵑花花期可能會提前到2月下旬，只是未來天氣可能忽冷忽熱，故實際花期還有待滾動式調整。但過去一般暖冬情況下，因為花期提前而使得整個開花期拉長，因此會感到花況較為稀疏。