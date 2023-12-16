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頂大理工學院「新生成績明顯變差了」　師擔憂：傷害台灣人才的養成

108課綱爭議3／「大一生成績差」理工人才恐銳減　英文老師抱怨：竟要我教「辦桌」？

▲108課綱讓學生的基礎學科成績出現弱化趨勢，台大電資學院新生的平均成績較去年同期低了9%，清大普通化學的不及格率從26%升到33%。（圖／焦正德攝）

文／CTWANT

北一女教師區桂芝痛批108課綱「無恥」，再度引發社會大眾對教改的關注，除了國語文外，其他學科也傳出「災情」。近日社群瘋傳一篇「108課綱英語也亂搞」，署名彰化女中英文老師不解地說，海明威等經典文被刪掉，卻要用英語教「辦桌」、「媽祖遶境」；多間頂尖大學理工學院也發現，今年升大二的108課綱首屆學生，在基礎物理、基礎化學與微積分三項學科成績，較前屆明顯下滑。

區桂芝因批評108課綱，一夕之間成名！區桂芝說，「我不是第一個講的老師，事實上很多老師都有意見，也憋了很多年，這次是有人把麥克風遞給了我，所以我才有機會說出心中的話，很多老師也想講，只是沒人遞麥克風罷了！」

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的確，近來網路上瘋傳一段名為「108課綱英語也亂搞」的文字，作者署名為彰化女中的英文老師，內容大意寫道「英文課本沒有上顧炎武的廉恥，但是不影響新課綱本質上的無恥，刪掉經典的海明威、海倫凱勒、馬丁路德、金恩、莎士比亞，叫大廠書商置入一堆怪文，逼我要用英文教，辦桌、媽祖遶境、蘭嶼飛魚季，文後署名的作者都是中文姓氏英譯的。Hello？？我念那麼多年的語言學和英美文學不是爲了教下一代會用英文跟沒多少人次的外國觀光客介紹好棒棒的台灣好嗎？」

這位英文老師說，過去一周7節英文，現在只有4節，學測最要命的高三上學期排音樂和美術，大考卻要小孩學測一次定生死，從4500單直接跳6000單，手寫題之外的閱讀量爆增，還加考篇章結構（要語料分析能力）數據圖表寫作（要小論文結構概念），學生怎麼能學好？

108課綱爭議3／「大一生成績差」理工人才恐銳減　英文老師抱怨：竟要我教「辦桌」？

▲英文科時數大砍，且許多經典文學也被刪除，讓部分英文老師感到無奈，且擔憂學測內容變難，更加重學生負擔。（圖／報系資料照）

一位不願具名的彰化女中英文老師透露，這篇文章內容無誤，但看法卻見仁見智。「對我來說，我覺得海明威等文學著作，或許對孩子來說太過艱深，而用英文教『辦桌』等台灣習俗，我覺得很貼近生活，沒什麼不好。」這位老師說，108課綱才剛推行幾年，難免有一些缺失，但她也認為學測的英文科難度的確增加許多，對學生而言較為吃重。

108課綱最大變革是減少必修時數、增加選修，供學生根據自身興趣與需求選讀，在這樣的背景下，各科時數普遍被砍，除了國文、英文，也包括自然，而這樣的影響，已經在大學校園發酵。

今年5月，台大電機資訊學院院長張耀文受訪表示，108課綱新生的基礎學科成績有弱化趨勢，微積分與普通化學尤其明顯，上學期微積分的課程中，電資學院新生的平均成績較去年同期低了9%，部份學院跌幅更劇，張耀文憂心會傷害台灣理工人才的養成。清華大學也有同樣狀況，清大理學院院長牟中瑜受訪表示，以普通化學為例，不及格率從26%升到33%，一口氣多了7%的人不及格。

張耀文認為自然科必修時數偏低是主因之一，不僅讓基礎變得不扎實，也刪減了大量計算練習，然而這些計算正是後續學習理工進階課程的基礎。另外，108課綱的學測考試內容明顯比過去少。以物理科為例，舊綱涵蓋高一與高二物理科內容；反觀新綱，由於將舊綱的高二內容移為選修，等同新綱下的學測直接少考一冊。

早在108課綱實施將滿2年時，聯發科董事長蔡明介曾以「談數理教育與大學甄試」為題投書媒體，對教改及育才大計表達憂心，「我認為，對於未來有志朝數理及工科等領域發展的學子而言，高中的基礎數理教育若學習時數不夠、課程深度不足，必影響紮根，導致未來的科技人才素質降低。」

108課綱爭議3／「大一生成績差」理工人才恐銳減　英文老師抱怨：竟要我教「辦桌」？

▲聯發科董事長蔡明介也對教改感到憂心，擔心影響未來台灣的科技人才。（圖／周志龍攝）

一位不願具名的高中化學老師表示，108課綱減少的自然科內容太多了，再加上學測著重高一部份，只比國中略深一點；而學測又在寒假舉行，高三上學期的最後1個月，許多學校都已停止上課，好讓學生專心準備學測。

學測考完之後，高三下學期只有少部分學生要參加7月舉行的分科測驗，根本無心學習加深廣課程，而物理、化學等科目若一兩堂跟不上，之後程度就會往下掉，到了大學如果就讀理工科相關科系，學科當然表現不理想。

張耀文建議在自然科總時數不變的前提下，先增加必修時數，同時增加物理與化學兩科目的學分佔比，不一定要與生物與地科均分。張耀文說，台灣半導體產業要發展，數學、物理、化學等基礎學科一定要顧好，「如果半導體是未來國家的發展命脈，那國家政策是不是要適度配合，讓這個領域的學科有基礎，才能有足夠人才支撐這個產業。」

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