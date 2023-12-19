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自稱台灣COP28代表團　逢甲大學發5點聲明致歉

▲▼ 第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）。（圖／CFP）

▲逢甲大學自稱代表台灣出席COP28，發5點聲明致歉。（圖／CFP）

文／中央社

環境部昨天發布新聞稿指，媒體報導有大學稱代表台灣出席COP28，與事實不符；逢甲大學今天聲明指出，對於校內研究中心參與COP28無意引發的紛擾或誤解致上歉意。

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方大會（COP28）日前落幕。有媒體報導，由逢甲大學碳資產管理與認證中心前往「官方藍區主會場」；並提到此代表團是唯一亞洲在聯合國官方藍區主場發表演說，非外圍藍區租「展覽攤位」的交流會，要讓世界知道「台灣正在世界永續主場奮戰」。

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對於環境部發布的新聞稿內容，逢甲大學今天提出5點聲明指出，逢甲大學未經官方授權，自然無代表台灣官方出席COP28的事實，若因相關報導造成誤解，絕非校方原意，對於「逢甲大學碳資產管理與認證中心」參與COP28無意引發的紛擾或誤解致上歉意。

逢甲大學指出，COP28會場分為不同區域，其中「藍區」是正式談判區，由聯合國管理，僅對經認可的締約方和觀察員代表開放，因此稱為「聯合國官方藍區」。「綠區」通常對公眾開放。校方這次活動所涉的「官方」字眼，是指參與會場為經聯合國官方管理的場域，而非代表台灣官方。

逢甲大學表示，碳資產管理與認證中心為校內自設研究中心，在推動大學社會責任（USR）宗旨下，從事碳資產管理等節能減碳目標相關研究。研究中心成員基於分享研究成果，增加台灣於相關領域的能見度，於是申請參與COP28，為中心成員自主性活動。

逢甲大學提到，逢甲大學碳資產管理與認證中心參與「藍區」相關活動均經過正當程序申請，過程是經由美國相關教育組織、法國永續單位與民間企業協助，發表內容均經相關子組織審閱通過。盼發揮學術研究單位的精神為環境保護善盡心力，此後仍將秉持大學社會責任精神參與國際事務。

 
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