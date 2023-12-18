「iPad放桌上」外國男友見1幕氣炸了！她驚：台灣很安全

▲把平板放在桌上，原PO就去上廁所了。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



網搜小組／劉維榛報導

在咖啡廳用3C產品佔位，此畫面對台人來說早已見怪不怪！不過一名妹子直呼，男友是外國人，外食絕不會把手機放桌上，某次看到她把iPad放桌上就去廁所的舉動，可讓男友氣壞了，認為原PO太粗心。對此，原PO認為台灣蠻安全的，想知道大家是怎麼看呢？

一名女網友在臉書《匿名公社》表示，男友做事非常謹慎，謹慎到原PO覺得誇張過頭了，像是外出吃飯，手機絕不放桌上，一律放包包或口袋，且拉鍊必須拉緊；到人潮多的地方，包包要藏在外套裡面；還有到下樓領包裹，男友也是要鎖上三道鎖才安心。

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看著男友做事總是小心翼翼，原PO則喊話，台灣其實蠻安全的，認為不用做到那麼仔細沒關係，沒有人會偷東西。但男友無法認同，反而認為原PO太粗心，凡事都要小心謹慎。

印象最深刻的是，原PO某次在咖啡廳辦公時，隨手把iPad放在桌上就去廁所，男友見狀非常生氣，儘管原PO解釋有監視器，但男友仍無法接受，更頻頻強調「等遇到了都來不及了！」

對此，原PO好奇大家怎麼看，「我真的生活的地方太安全了，安全到我已經沒有危機意識了吧？」

底下網友熱議，「其實台灣沒有那麼安全」、「你沒遇過，不代表真的安全，等東西掉了再來報警，沒有比較省事」、「很多地方是會直接搶劫，你自己多出國就知道」、「國外的扒手真的很誇張離譜，在德國地鐵擦身而過...我的手機就被摸走了」、「iPad放桌上就直接去廁所，我覺得不OK欸，台灣治安的確不錯，但是貪小便宜的人滿多的」、「我先生只要拿出皮夾，不管有沒有打開，都要清點所有的信用卡金融卡3次，放回口袋後，還要回頭看有沒有掉在地上的東西呢」。