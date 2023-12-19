吳欣盈再批外交部像開旅行社　「只是去喝杯咖啡在台北也行」

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（19日）通過明年度政府總預算，民眾黨立委、副總統候選人吳欣盈也到場對相關議案進行表決，並接受媒體聯訪，對於近期與外交部的爭議，吳欣盈強調，「你們（媒體）這邊有些斷章取義，我的質詢中，對外交部的批評是有建設性的方案」，這次出訪，她覺得外交部像開旅行社，台灣處境就很困難，時空背景已經不同，相關做法是否要調整才是大家要關心的。

對於媒體詢問對自己立委任內打幾分，吳欣盈表示，從去年報到至今412天，辦了五場公聽會、三場座談會、還有15個非常創新的法案，包含數位醫療發展條例、人工生殖法等等，今天有機會感謝所有的委員，把社會的改變還有民間想做的事情帶來跟公部門結合，這是難得經驗，希望改變會持續發生，今天不是終止而是開始，希望幫台灣下一代持續努力。

媒體也追問與外交部的爭議，吳欣盈表示，「你們這邊有些斷章取義」，回歸事實原點，自己上週四質詢時就提到重點，有一個組織ADB（亞洲開發銀行），中國和台灣都參與的非營利組織，許多國家包含澳洲、加拿大、西班牙等等，都是以經濟跟外交並肩作戰。

吳欣盈解釋，當時有質詢說，為何諾魯、台灣的邦交國，太陽能板項目都被中國做走？自己質詢中，對外交部批評是有建設性的方案，這次出訪，覺得外交部像開旅行社，跟可以去藍區（COP28 BlueZone）但不能發言的議員出來喝杯咖啡。

吳欣盈表示，如果只是要跟議員喝杯咖啡，那在台北請院長接待國外訪團也可以，外交部方向該怎麼走？她還沒出生前台灣處境就很困難，時空背景已經不同，相關做法是否要調整才是大家要關心的。

至於1月1日副總統辯論的準備，是否已安排相關訓練課程？吳欣盈回應，目前還沒有上這些課程，還會努力跟黨部溝通、為辯論做準備。

對於綠營指出，吳在新光金擔任副總經理時，市值縮水4800億，吳回應，針對新光部分，自己現在不是新光金控董事，且保險是永續經驗事業，雅虎今年12月有公告，新光金控得到道瓊全世界永續第二名獎項，大家對壽險業有許多不了解，但她相信新光是正向、永續經營。