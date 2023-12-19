柯文哲控中央卡蛋　林洲民駁「當然不是」：柯未守法讓遠雄得逞

▲前北市都發局局長林洲民。（資料照／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前稱，他處理完大巨蛋防火避難問題後，被民進黨政府卡關一年十個月，對於這樣的說法，前台北市都發局長林洲民今（19日）受訪時反駁「當然不是」，他強調，大巨蛋的問題在於，柯市府第二任並未堅持守法而讓遠雄得逞，「這件事情歷史自有定論。」

林洲民今出席民進黨立委吳思瑤舉辦的「文化界相挺賴清德／吳思瑤／曾聖凱大會」記者會，對於出席該場記者會，林指出，經濟使國家強大、文化使國家偉大，台灣是個以文化立國的國家，賴清德、吳思瑤是這個重要政策的推手，當然挺他們。

至於昔日長官柯文哲的文化政策？林洲民表示，柯文哲的文化政策到今天都還看不清楚，也沒有看到成果。

對於柯文哲批中央卡大巨蛋？林洲民也反駁「當然不是」！他指出，大巨蛋的問題在於，柯市府第二任並未堅持守法而讓遠雄得逞，「這件事情歷史自有定論」。林坦言，覺得柯文哲相當的可惜，他認真、但沒有團隊、沒有清楚的政策，歷史也會自有公論的。

對於大巨蛋，林洲民表示，大巨蛋的問題，就是並沒有完成一定應該要做的防災電腦模擬，「它沒有完成，這是事實，但是我們讓它開幕了。」林洲民直言，這當然是不對，世界上沒有一個城市、沒有一個國家，會縱容這樣子的事情發生。