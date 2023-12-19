蘇貞昌稱讓陸失業者來台「會害台灣沉下去」　侯辦：開始練肖話

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對前行政院長蘇貞昌說開放大陸人士來台就業是「講肖話」，中國失業者有3千萬人，若來台，台灣恐沉下去。對此侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰回批，老縣長蘇貞昌才是被選情逼到開始「練肖話」，不要忘了，勞動部即將和印度簽署MOU，開放引進印度移工是正要發生的進行式，到底會來多少人？十萬、9萬9999？行政院長陳建仁至今說得不清不楚，蘇前院長與其練肖話，要不要乾脆來代答？

陳柏翰指出，關於大陸人士來台就業，兩岸人民關係條例第11條都規定得清清楚楚，當過行政院長的蘇貞昌不會不知道，但蘇貞昌老縣長為了搶救民進黨的選情，選擇步上謝長廷、賴清德的造謠後塵，開始大打恐中牌，「查甫找嘸 工、查某找嘸尪、囝仔得去黑龍江」、民航機內藏解放軍的木馬屠城，十多年過去了，這些民進黨的謠言一件都沒發生，才是不折不扣的「肖話」。

陳柏翰表示，倒是引進印度移工，行政院長陳建仁、勞動部都已陸續證實，正在與印度洽簽移工合作備忘錄（MOU），但對於會引進多少移工、影響哪些產業，都只說會再討論，陳建仁甚至無視《彭博社》報導移工人數可能高達10萬，稱那是境外團體故意散布的謠言。而從消息在11月被揭露至今，國人已經等了1個多月都等不到陳建仁的具體回應，還是蘇貞昌要不要根據印度失業人口，來預估一下會引進多少印度移工？