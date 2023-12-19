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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯粉借路權遭駁　黃國昌批綠曾反《集遊法》許可制：賴清德還記得嗎？

▲▼民眾黨不分區立委候選人黃國昌。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨不分區立委候選人黃國昌。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲的支持者不滿民進黨台北市黨部主委張茂楠「瀉藥說」，怒搶「開票之夜」2024年1月13日賴清德競總前的北平東路路權，但19日卻被台北市警察局駁回。民眾黨不分區立委候選人黃國昌批評，民進黨總統候選人賴清德是否記得，過去反對《集遊法》的許可制？也批評台北市警察局長張榮興靠「黨的恩澤」平步青雲。

黃國昌19日於柯文哲新莊競總舉辦記者會，有媒體詢問，柯粉申請2024年1月13日賴清德競總前面的北平東路路權，被台北市警察局以「擔心引發衝突」為由拒絕，以及台北市警察局長張榮興過去為賴清德任台南市長時期的台南市警察局長，現在是不是在「表忠誠」或刻意政治操作？

黃國昌直言，「我已經不曉得要怎麼形容整件事情的荒謬性。」當初高喊廢除「集遊惡法」，甚至在2009年5月大遊行，高喊要「把街頭還給人民」的蔡英文政府，「現在人都跑到哪去了？」

▲▼柯粉申請「開票之夜」2024年1月13日北平東路路權，但遭北市府駁回。（圖／翻攝自台北市申請使用道路網）

▲柯粉申請「開票之夜」2024年1月13日北平東路路權，但遭北市府駁回。（圖／翻攝自台北市申請使用道路網）

黃國昌表示，針對集會遊行採取許可制，再加以審核活動本身的內容跟本質，並依活動內容決定要不要准許集會遊行，「這正是過去威權時期打壓人民《憲法》所受保障的集會遊行自由，大家最痛恨的事情，也是民進黨說要改的事情。」

黃國昌說，賴清德以前擔任立法委員時，有一份2008年的院總字1430號委員提案8531號，提案人是民進黨立院黨團，代表人是柯建銘、賴清德，該提案上寫「現行法採『許可制』賦予警察機關過大之行政裁量權，對集會遊行種種限制，悖離現代人權保障及憲法所保障之自由、現行集會遊行法諸多限制」。

「那時的賴清德代表民進黨團提案，要廢除『許可制』，賴清德你還記得嗎？」黃國昌也點名蔡英文，「還記得要『把街頭還給人民』嗎？還記得你承諾要廢除集遊惡法嗎？」結果該做的事情沒做，曾經做的承諾跳票，現在採用手段竟跟過去國民黨威權統治下，藉集會遊行許可制打壓人民集會遊行權利，「這不是過去民進黨聲稱絕對要廢止的惡法嗎？」

針對台北市警察局長張榮興，黃國昌提及，該人過去不僅僅是賴清德的愛將，「他這幾年來在綠營提拔下，甚至平步青雲。」張榮興前一個職位是警政署督察室主任，過去88會館郭哲銘案子、警察風紀案子就是對方辦的，「他辦案原則是什麼？是只有被抓到、照片露出來才處理，其他通通不處理。」

黃國昌稱，張榮興過去在督察室幫忙遮醜，現在幹到地方警察局局長，開始打壓人民集會遊行權利，「這就是民進黨提拔起來，受黨的恩澤，結果行使集會遊行卻回到過去威權時期，警察自由裁量權過度氾濫的狀況。」而黃國昌也喊話賴清德、蔡英文出來面對，「你們過去的承諾，要不要像過去一樣高聲抗議，這種警察自由裁量權過度氾濫的集遊惡法，對人民集會遊行權利造成的打壓！」

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