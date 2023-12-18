嘉義市影視協拍中心揭牌　帶動動影視產業鏈及觀光旅遊發展

▲ 嘉義市影視協拍中心揭牌，未來將帶動影視產業鏈及觀光旅遊發展 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

影視是傳播在地文化的重要載體，嘉義市政府看見影像動人的力量與線上串流平台蓬勃的發展趨勢，於去年度推出《十大旗艦計劃》，以「影視新協力」營造友善拍攝取景的優質環境。今(18)日，嘉義市長黃敏惠帶領共策影視新協力計畫的觀光新聞處張婉芬處長及相關局處長，與影集《華麗計程車行》製作人徐國倫、原著作者陳俊文、《化外之醫》導演詹淳皓、張辰漁導演等人，共同參與嘉義市影視協拍中心揭牌典禮，見證嘉義市影視資源再升級，並期待吸引全台劇組來嘉拍攝，帶動影視產業鏈及觀光旅遊發展。

黃敏惠表示，文化是帶動城市發展的重要力量，2014年電影《KANO》在台成功上映，受到熱烈回響，更受邀前往大阪亞洲電影節擔任開幕影片，讓全世界看見棒球原鄉嘉義市，回歸藝術本質帶給人跨越文化、語言的感動。然而，隨近年國片及台劇能量的爆發，與影音串流服務的抬頭，過去成功的經驗已不足以作為未來發展全然的依循。

嘉義市看見影視文化的力量，不再墨守成規，於去(111)年推出《十大旗艦計畫》以當中的「影視新協力」跨局處通力合作，帶來創新動能，透過影視協拍中心整合各項協拍計畫與資源，吸引劇組來嘉拍攝，紀錄城市的故事、美景與人文。

黃敏惠強調，我們所期待的，不僅是以影視為城市注入觀光、文化的動能，更期待以影視帶動青創產業、地方創生、專業人才培訓及市民影視文化養成，促進嘉義市整個影視產業鏈的發展。去年於嘉義市拍攝的電影《車頂上的玄天上帝》，今年於嘉義市舉行盛大的全台首映會，邀請嘉義市寺廟駐駕戲院看電影，市府並與島內散步合作，成功的透過影像宣傳城市形象並帶動觀光人潮。

今年度在嘉拍攝的影集《華麗計程車行》也預計在明年2月於LINE TV及華視播出，參與這兩部作品的黃文英導演、陳俊文作家都是嘉義人，拍的都是嘉義的故事，藉著故事、影片將「嘉義人、嘉義事、嘉義精神」表現出來，期待透過影視的力量，能持續吸引影迷帶著親朋好友到嘉義市觀光朝聖，讓全世界看到嘉義市。

影集《化外之醫》詹淳皓導演表示很開心能再次回到嘉義市拍攝，嘉義市對他而言是意義深刻的城市，10年前曾因接拍黃敏惠市長時任8週年的就職影片來到這裡，這座城市新舊共融的美好與人情味成為牽引他回嘉拍攝的原因。在嘉義市拍攝期間，嘉義市影視協拍中心提供即時而細緻的協助，包括城市整體環境介紹、道路使用申請、場地協調及借用等，都是讓拍攝能如期如質完成的重要推手。此外，嘉義市有別於台北的擁擠、喧囂，有著怡人的氣候與開闊的城市尺度，更成為他向所有影視製作同業推薦來此拍攝的重要原因。

《華麗計程車行》製作人徐國倫分享，嘉義市在他每一部重要的作品都扮演著關鍵的推手，因為電影《KANO》讓他有幸一窺嘉義市的歷史與榮光；明年將上映的《華麗計程車行》，改編自嘉義市在地作家陳俊文寫的家族故事小說，讓這份珍貴卻鮮為人知的「運將文化」，透過影視展現出來。感謝嘉義市影視協拍中心為劇組分擔許多拍攝過程中細瑣的溝通過程，讓來自外地的劇組能更深入發掘在地美好。

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，影視新協力由市府內跨部門合作，提供資源及服務，也與民間透過公私協力共同推動城市行銷。影視協拍中心自去年成立已來，已協助近47家次的協拍工作，相信明年就可以提早達陣4年100家次的目標。市府透過成立協拍辦公室整合各項資源，包括4年投入1億元補助影視業者拍攝經費、舉辦嘉義市國際藝術紀錄影展及國際三分鐘影片大賽徵集國內外創作作品，並持續透過各項工作坊及研習課程，加強影視人才培養，期待打開國際讓嘉義市成為全世界藝術交流的據點；也讓民間私部門共同成為推動影視新協力的重要角色，展現在地人文及產業特色，營造友善拍攝取景的優質環境，提升劇組來到嘉義市取景拍攝影片的意願。