10議員連署力挺！嘉市議會通過推動設立性專區　黃敏惠：民意為重

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、電競直播主Molly翎熹，近日在議會提案請求評估成立性專區之可能性，並在今(5)日順利通過，市府各局處必須討論、研議相關內容。市長黃敏惠回應，會請相關單位討論法令後，研擬可行性，但會以民意為優先考量。

▲嘉義市議會通過評估成立性專區提案，市長黃敏惠強調會以民意為重。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



顏議員指出，性產業內容多元，並不只侷限於性交易，在國外也有紅燈區帶動觀光的案例，產值可觀，更何況我國實際性工作者近1萬人，每年接待嫖客3000萬人次，年產值至少600億元，若成立性專區，不僅保障性工作者勞權，讓消費者有安全消費環境，市府也可收稅及方便管理，對性工作者、消費者及政府可謂是「三贏」。

顏議員在11月30日送出提案，獲得王浩、林煒軒、黃盈智、黃敏修、鄭光宏、李奕德、李忠曆、蔡坤叡、黃思婷、黃露慧等議員連署支持，今天第2次定期會結果出爐，提案獲得通過，市府相關局處必須討論可行性。

對此，嘉義市長黃敏惠回應，此提案會在討論研議法令後，再請相關單位研擬可行性，但強調會以嘉義市民的意願為優先。

▲顏議員（左）帶頭提案，國民黨議員黃思婷（右）連署力讚。（圖／翻攝自臉書、記者翁伊森翻攝）



參與聯署的議員黃思婷擁有護理師背景，她表示顏議員有向大家說明，此次推動的性專區並非向大眾開放，而是針對少數族群，例如性成癮或是有精神疾病的環者，可能需要正常性宣洩，就醫療角度來說，黃思婷提到過去的確有不少患者有這不分需求，也接到家長們建議，期盼未來能有正常管道解決他們的性需求，因此才會參與連署。