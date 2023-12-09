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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨年輕世代同框王美惠掃街　連任將繼續支持青年發展

▲▼ 民進黨國務青抵嘉！年輕世代同框王美惠掃街 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 民進黨國務青應援團等年輕世代同框王美惠掃街 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨青年部「國務青應援團」8日特別移師嘉義市，數10位年輕世代齊聚被譽為「民主聖地」的文化路噴水圓環進行街頭宣講，表達對2024的選舉理念，及請鄉親們支持愛台灣、愛家鄉的總統候選人賴清德，及立委候選人王美惠。並陪同立委王美惠前往文化路掃街拜票，王美惠則盡地主之誼，沿途介紹並品嚐嘉義必吃美食，也不忘把握機會與國務青討論青年政策，及如何減輕年輕世代生活負擔。

▲▼ 民進黨國務青抵嘉！年輕世代同框王美惠掃街 。（圖／記者翁伊森翻攝）

王美惠表示，看到年輕人對社會服務抱持著熱情，感受到台灣的希望，未來要藉由年輕人的活力和創意，讓台灣、讓嘉義生生不息。

▲▼ 民進黨國務青抵嘉！年輕世代同框王美惠掃街 。（圖／記者翁伊森翻攝）

王美惠也說，要讓年輕人安心，政府政策一定要致力減輕年輕人的生活負擔，例如爭取興建社會住宅、育兒津貼補助加碼、育嬰留職津貼提高、租金補貼等一系列政策，就是以實際行動支持青年發展。

▲▼ 民進黨國務青抵嘉！年輕世代同框王美惠掃街 。（圖／記者翁伊森翻攝）

王美惠也趁此機會和國務青們介紹，台灣最有名的「民主聖地」中央噴水圓環，每次選舉前一夜，各政黨的候選人，都會在中央圓環噴水池繞行宣傳，吸引各方支持者到場，現場聲勢浩大甚是熱鬧，王美惠也邀請國務青們在明年大選前一晚，來到嘉義文化路噴水圓環參與選前之夜，共同見證台灣及嘉義民主的過程。

▲▼ 民進黨國務青抵嘉！年輕世代同框王美惠掃街 。（圖／記者翁伊森翻攝）

最後王美惠表示，感謝民進黨中央黨部國務青團隊的熱情，期待日後有更多的機會能和青年朋友交流，一起為台灣的發展及福祉努力。

 
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