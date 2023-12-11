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立委參選人張秀華教育家長志工後援會成立　喊出延續教育政策

▲▼ 嘉義市立委參選人張秀華教育家長志工後援會成立 。（圖／張秀華競選總部提供）

▲嘉義市立委參選人張秀華教育家長志工後援會成立 。（圖／張秀華競選總部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨徵召嘉義市立委候選人張秀華「教育家長志工後援會」10日成立，市長黃敏惠、前教育處長林立生出席力挺，張秀華提出嘉義「學」的六項教育政見，並授戰旗給東、西區及各家長會長，延續勇媽教育政策，高喊「支持黃敏惠、票投張秀華」。

▲▼ 嘉義市立委參選人張秀華教育家長志工後援會成立 。（圖／張秀華競選總部提供）

繼青年與婦女後援會成立後，由林立生發起的教育家長志工後援會為第三個成立的後援會，晶饌婚宴會館湧入超過300餘人，包括身兼聯合競選總部主委的黃敏惠、副市長林瑞彥、競總顧問團總團長胡懋麟、家長協會理事長呂明鍾、幼教學會理事長王秋華、輔導理事長趙世煇等人全都出席力挺，展現教育界團結力量。

▲▼ 嘉義市立委參選人張秀華教育家長志工後援會成立 。（圖／張秀華競選總部提供）

張秀華細數六屆議員、從政21年推動營養午餐、廚媽調薪、全民運動館的辛苦歷程，同時提出嘉義「學」的六項教育政見，包括創意學、樂活學、共盟學、安心學、青年學、資訊學，期許能延續黃敏惠教育決定人才、人才決定未來教育理念方針，擦亮嘉義教育招牌。

▲▼ 嘉義市立委參選人張秀華教育家長志工後援會成立 。（圖／張秀華競選總部提供）

發起人林立生說道，之所以成立教育家長志工後援會主因是要「報恩」，在任市府教育處長期間，張秀華及競總發言人鄭光宏議員，長期關心教育領域各項事務及預算，疫情期間，幼教及補教業面臨衝擊，兩人積極發聲且爭取校園廚媽調薪，呼籲支持張秀華就是支持教育，支持嘉義的教育，就是支持黃敏惠。

黃敏惠表示，113年度嘉義市歲出預算193億，教育預算超過70億，遠超過三分之一，投入教育的用心，市民感受深刻，張秀華長期關心教育及弱勢，期許更上層樓，到立法院為嘉義市爭取更多教育預算。談到副總統賴清德上周抵嘉輔選，一席：「不是換立委，是換市政府」，黃直言「真心換絕情」，但也強調「嘉義市不生氣、要爭氣」。

前嘉大校長胡懋麟呼應市長說法，強調疫情爆發以來，人民缺口罩、缺疫苗、缺快篩，近來陸續爆發缺蛋危機、混蛋疑慮，因此該換的不是市政府，而是要換掉中央政府，該換的是贊成萊豬進口、阻擋疫苗採購的現任立委王美惠。首次參與輔選助講的王秋華呼籲教育基層夥伴共同支持張秀華。

 
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