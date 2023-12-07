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立委參選人張秀華設幸福郵筒　傾聽民意拉近年輕族群

▲▼ 侯友宜張秀華聯合競選總部新聞稿夢想+1 幸福郵筒啟用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 侯友宜張秀華聯合競選總部設立幸福郵筒，希望民眾投遞內心想法，讓她可以帶著民眾意見進軍立法院 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨嘉義立委候選人張秀華有感政治與年輕人之間的疏離感，6日特別在競選總部前設立「幸福郵筒」，邀請市民朋友透過明信片投遞信箱方式表達意見與建議，並承諾會將市民的心聲帶進立法院。

▲▼ 侯友宜張秀華聯合競選總部新聞稿夢想+1 幸福郵筒啟用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

張秀華表示，投入選舉半年多來，深入基層大街小巷，常聽到市民朋友反應，多數政黨與候選人所提出的政見「很無感」，除非有機會碰到候選人，否則縱有滿腔熱血參與政治或意見表達，也苦尋不著合適管道，因此才會發想透過「幸福郵筒」實際了解市民朋友心聲。

與會的年輕代表王慧嫻，述說這幾年嘉義市不僅是宜居城市、更是全台幸福城市第一名，每逢假日觀光人潮擠爆市區，期許未來有機會能建置輕軌，讓旅人能更輕鬆玩遊嘉義。她同時也期盼校園供餐能法制化，期許張秀華進入立院後能制定具前瞻性的「營養午餐專法」。

▲▼ 侯友宜張秀華聯合競選總部新聞稿夢想+1 幸福郵筒啟用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

從事設計的李金源則希望，未來中央能更重視年輕人創業的輔導與孵化基地，讓更多想跨出第一步的年輕人，能有更好的創業扶助與資金融資管道，讓嘉義的年輕人能真正看到機會，不再北漂或外流。

「幸福郵筒不僅承接市民的意見，更是寫給嘉義市政的夢想藍圖。」張秀華表示，年輕人對政治的厭惡與冷感，往往來自於政黨惡鬥的灰心與無奈，透過幸福郵筒想要傳遞的是選舉可以很理性、很幸福，只要候選人願意傾聽民意，政見也可以很有感。

▲▼ 侯友宜張秀華聯合競選總部新聞稿夢想+1 幸福郵筒啟用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

發言人鄭光宏表示，除競選總部外，市區另洽設六個地點可供市民索取明信片書寫意見，此外也可以透過張秀華臉書粉絲專頁或Line、IG等社群平台表達，未來這些意見都會作為政見、政策發表參考資料，讓民眾心聲可以被落實與實現。

▲▼ 侯友宜張秀華聯合競選總部新聞稿夢想+1 幸福郵筒啟用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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