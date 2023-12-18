台灣治安真好？攤販門口「頭飾都沒收」她驚呆　一票搖頭

▲原PO驚嘆台灣治安好得不可思議。（圖／翻攝自路上觀察學院）

記者鄺郁庭／綜合報導

一位女網友今（18）日分享一張照片，她拍下路邊的貨櫃屋攤位，明明還未開店，門口兩邊卻擺滿頭飾，僅用透明塑膠布圍起來，令她驚嘆「台灣的治安真的好得不可思議」，引發話題。不過，就有人直搖頭，點出關鍵笑虧，「1.道德感、2.到處都有監視器、3.我偷這個幹嘛」、「你吊早餐午餐晚餐試試看。」

女網友在「路上觀察學院」貼出照片，驚嘆「台灣的治安真的好得不可思議」，因為路邊的貨櫃屋攤位門口兩側擺了兩架頭飾，僅用透明塑膠布圍起來，其實伸手進去還是拿得到，可看上去東西都沒少，也難怪引來原PO驚呼。

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就有人也有感點頭，「在餐廳美食街都用iPhone 15 Max Pro 佔位置，然後跑去排隊買99元特餐」、「我在便利商店座位吃東西，隔壁桌放著滿桌的筆電、汽車鑰匙、皮夾、手機就去上廁所了，整個很放心」、「這點好像是許多外國人來台都會覺得很驚訝的，在台灣倒是很習以為常。」

不過，也有網友認為沒人拿的關鍵是「監視器」，「台灣的監視器密度高到嚇死人」、「1.道德感、2.到處都有監視器、3.我偷這個幹嘛」、「主要也是監視器很多，國外監視器少，有些國家的警察也不理這種小事」、「因為監視器無所不在，誰會為了這幾塊錢東西冒險？」

話題則意外釣出一票苦主，「X！我之前把大腸麵線掛腳踏車上，去超商回來後就被偷了」、「屁啦！上次我掛摩托車上的鹽酥雞才3分鐘的時間，就被幹走」、「我之前買麥當勞掛車前面，逛個夜市回來就不見了。」

還有人笑虧，「台灣的小偷對食物的興趣，比對實物來得多」、「台灣人比較愛偷好吃的東西XD，放個便當還是團購／排隊熱門美食，一轉身就不見」、「台灣路上反而食物常常被偷，物品倒是都很安全」、「有種在北部放一堆雨傘在外面試試看」、「你說好吧…掛車上的早餐會被幹走，你說不好吧…放桌上的手機沒人搶。」