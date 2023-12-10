鄭成功廟三仙好怪　「劍童」遭震斷頭！民俗專家警告：快修復

記者唐詠絮／彰化報導

有網友在臉書社團貼出照片，有95年歷史彰化市鄭成功廟，廟頂正中間嵌上天官大帝一旁則為「印童、劍童」，劍童的頭卻斷了，網友議論紛紛，對此廟方指出，這是今年發生地震時震掉的；民俗大師廖大乙建議，恐會影響運勢，應盡速進行修補，但文史專家卻認為這為裝飾廟宇之用，無傷大雅，斷了，就再修復即可。

▲鄭成功廟劍童的頭被震落。（圖／記者唐詠絮攝）

臉書「路上觀察學院」有網友詫異留言，「真不敢相信我的眼睛，有一尊的頭不見了」，並po出斷頭圖，引發網友議論：「嘸頭神」、「不妙，這個已經破壞掉，建議趕快祭祀儀式換新神」，甚至有網友說這是「凶兆，會破壞風水」。

斷頭圖的地點就在彰化市鄭成功廟，始建於1928年，距今已有95年，原為鄭氏宗祠，為紀念鄭成功忠義精神，後來改為鄭成功廟，供後人紀念參拜，廟方也將於2028年舉辦百年大慶，但劍童卻在今年10月發生地震時斷頭，廟方正在籌措經費一併修復中。

鄭成功廟是王爺廟，因此嵌入神像也會跟著不同，此為天官大帝旁的劍童慘遭斷頭，文史專家表示，這是用來裝飾廟宇之用，無傷大雅，待改日再進行修復即可。

廖大乙則認為，傳統廟宇雕刻塑像會在廟頂中央設有象徵財富、功名、長壽、福祿壽三星仙、福祿壽三仙，由左至右依序是壽星、福星、祿星。祿德星君在三星中排行第二，也是文昌宮文運官，流傳至今為手抱或牽嬰幼兒，他強調，不論是劍童獲祿星斷頭，是個警訊，有可能會影響身體或運勢，應盡速修補為是。