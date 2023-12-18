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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／遏阻開槍！立院三讀修正槍砲條例　公共場所開槍關7年以上

▲屏東警方在吳男住處起出大把槍械 。（圖／資料照）

▲警方查獲大把槍械。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

為遏阻持槍於公共場所開槍行為，立法院會今（18）三讀修正《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文，新增規定指，持制式槍砲在公共場所或朝公共場所射擊，處7年以上徒刑、併科新台幣1500萬元以下罰金；為防止開槍後攜械自首尋求減刑，三讀條文將「必減刑」改為「得減刑」，犯罪行為人無法再利用事前規劃逃脫刑事責任。

近來陸續查獲新型態改造槍砲，並造成多起社會矚目的傷亡案件，且經統計達8成的非制式槍砲為模擬槍改造，為加強非制式槍砲溯源管理，同時遏阻持槍於公共場所開槍的行為，立法院會今天三讀修正《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文。

▲▼立法院院會 槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案 公教人員保險法部分條文修正草案 三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院副院長蔡其昌敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

三讀條文新增規定，持制式槍砲於公共場所、公眾得出入的場所開槍射擊，或是朝公共場所、公眾得出入的場所開槍射擊者，處7年以上有期徒刑，併科1500萬元以下罰金；持非制式槍砲，在公共場所、公眾得出入之場所開槍射擊，或是朝公共場所、公眾得出入之場所開槍射擊者，處5年以上12年以下有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。

同時，針對持非制式槍砲射擊部分，三讀條文特別規定，原住民族基於傳統文化、祭儀、非營利自用獵捕野生動物者，不在此限。

三讀條文增訂，若未經許可製造、販賣或運輸公告查禁的模擬槍者，處1年以上7年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金；未經許可製造、販賣或運輸公告查禁的模擬槍主要組成零件者，處100萬元以上1000萬以下罰鍰，情節重大者，得併令其停止營業或勒令歇業。

為加強溯源管理，避免經許可製造的槍砲、彈藥及模擬槍主要組成零件外流，三讀條文增訂，警察機關為查察槍砲、彈藥、公告查禁的模擬槍及其主要組成零件，得派員進入製造、儲存或販賣場所，就零組件、成品、半成品、各種簿冊及其他必要物件實施檢查。

另為防止犯罪行為人故意於開槍後隨即攜械自首，藉此尋求減免刑責，三讀條文也將現行自白、自首者「減輕或免除其刑」，修正為「得減輕或免除其刑」，由法官依個案情節衡酌，依法裁罰，行為人無法再利用事前規劃脫免刑事責任。

此外，為了釐清槍砲、彈藥或模擬槍的規範，三讀條文新增規定，中央主管機關為槍砲彈藥審認爭議，得由相關機關代表及專家學者組成爭議諮詢小組。

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