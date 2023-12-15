　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／三讀修法！運動賽事黃牛可罰50倍罰鍰　外掛搶票最重判3年

▲▼立法院法案三讀 敲槌 住宅法部分條文修正草案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院三讀《運動產業發展條例》第24條之1修正案。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國內近期大型運動賽事頻繁，為遏止層出不窮黃牛亂象，立法院今（15日）三讀通過《運動產業發展條例》第24條之1修正案，若將運動賽事或公關票定價販售，處以每張票券10至50倍罰鍰。免費賽事票券則按照票券張數處以1.8萬元以下罰鍰，若利用外掛程式等不正方式搶票，則可處3年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金。

為打擊黃牛，立法院在今年5月三讀通過「文化創意產業發展法」修法，今再通過《運動產業發展條例》第24條之1修法，比照「文化創意產業發展法」修法版本，對運動賽事黃牛行為作出限制。

根據三讀條文，民眾若將運動賽事或活動無票面金額的票券定價販售，按照票券張數，由主管機關處以每張票券10至50倍罰鍰。而像是日前大巨蛋測試賽、或學生聯賽等免費票券，對於無票面金額的票券定價販售，則按照票券張數，由主管機關處以1.8萬元以下罰鍰。

至於不少黃牛、民眾利用程式或電腦搶票，三讀條文也明訂，以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他設備購買運動賽事或活動票券，取得訂票或取票憑證者，可處3年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金。

另外，為了保障合理轉手的票券，也修法通過附帶決議，針對支出合理手續費或郵寄費等費用再轉手者不在本修正案規範。

ET快訊
北市「罩鳥」25歲帥警起底！　上班前3hrs才走出夜店
搶喝！超商「8大品項買1送1」　只有3天
最新民調／侯康配6縣市贏賴蕭　阿本認愛男友「關係很舒服」
快訊／生命鬥士「阿港伯」離世！　網洗版哀悼
普丁替身首曝光！質問本尊「有多少分身」　觀眾全笑了
快訊／《帝王條款》校方重新發賀文！
周海媚「靈堂照」竟是假的！　殯葬業者認：用不同形式懷念
細肩帶辣妹「開BMW撞賓士」！　下車拍完照跑了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸認定台對陸「貿易壁壘」　陸委會：刻意繞開WTO「有政治目的」

國民黨台北、桃園立委激戰區曝　桃園邱若華已黃金交叉趙正宇

余天不滿民進黨神隱造勢場合？　鄭運鵬：黨團都在祝他孫女滿月

陸商務部提早「大選前」認定台貿易壁壘　綠指老套：夏立言訪中禮物

直擊／行走不斷電大聲公！　張麗善成侯友宜車掃最佳助選王

副手效應消退？　游盈隆嘆：史上最無趣總統立委選舉

衝刺選戰！黃捷邀「電火球」點亮選情　陳美雅曬AI照力抗超商妹

柯文哲稱排除萬難辦世大運　林濁水不解：跟陳菊辦世運的紀錄一樣

大陸認定台對陸構成貿易壁壘　朱立倫籲民進黨勿政治話語回答

第一桶金由政府銀行擔保！侯友宜：侯康貸就是讓年輕人買得起房

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

隨機砍人畫面曝！3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

ET民調／侯康配34.8％緊追賴蕭配 ｜20231214 ET午間新聞

摩天輪、高美濕地活春宮 女主角不起訴｜20231214 ET午間新聞

陸認定台對陸「貿易壁壘」　陸委會：刻意繞開WTO「有政治目的」

國民黨台北、桃園立委激戰區曝　桃園邱若華已黃金交叉趙正宇

余天不滿民進黨神隱造勢場合？　鄭運鵬：黨團都在祝他孫女滿月

陸商務部提早「大選前」認定台貿易壁壘　綠指老套：夏立言訪中禮物

直擊／行走不斷電大聲公！　張麗善成侯友宜車掃最佳助選王

副手效應消退？　游盈隆嘆：史上最無趣總統立委選舉

衝刺選戰！黃捷邀「電火球」點亮選情　陳美雅曬AI照力抗超商妹

柯文哲稱排除萬難辦世大運　林濁水不解：跟陳菊辦世運的紀錄一樣

大陸認定台對陸構成貿易壁壘　朱立倫籲民進黨勿政治話語回答

第一桶金由政府銀行擔保！侯友宜：侯康貸就是讓年輕人買得起房

陸認定台對陸「貿易壁壘」　陸委會：刻意繞開WTO「有政治目的」

米可白「意外之吻」嚇到背濕：我還要再婚的耶！人夫吻戲沒報備

鋼鐵股轉機題材吸引買盤進駐　盤中11檔強攻漲停

直擊！北京脫軌車廂「嚴重變形」急搶修　百萬上班族受影響　

沒脫褲子就生！女只顧滑手機　嬰兒頭卡「雙腿與短褲間」窒息亡

台積電宣布美國子公司WaferTech　更名為TSMC Washington

蒿吐露斯！　少主坦圖領塞爾提克主場12連勝穩坐聯盟龍頭

國民黨台北、桃園立委激戰區曝　桃園邱若華已黃金交叉趙正宇

余天不滿民進黨神隱造勢場合？　鄭運鵬：黨團都在祝他孫女滿月

人夫教小三自拍色色片喊夢裡纏綿　妻見「教學成果」怒開戰

政治熱門新聞

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

新竹台積電占耗電量5%？查核中心打臉柯文哲

藍營內參民調侯康領先　1地區贏很多

沈富雄力推趙少康去中山女高：很有效

網酸「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷將現身動漫祭

美麗島民調／差距縮小！侯康僅輸賴蕭4個百分點　北北基桃竹苗全領先

中選會公告總統副總統候選人名單　明年1月3日起不得發布民調

擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

侯友宜：若當選立即開辦侯康貸

獨／選戰倒數！朱立倫All-in衝刺侯友宜選情　凌濤任競選發言人

快訊／趙少康：賴清德拆老家違建　我就辭中廣董事長

三度回鄉力挺屏東徐富癸　蘇貞昌開砲蘇孟淳：去立法院介紹爸爸是誰？

蔡英文不捨劉和謙一級上將病逝　要求國防部全力協助治喪

IPEF卡關　蕭美琴：不是每個國家都能面對中國壓力

更多熱門

相關新聞

協商吵翻天！游錫堃講「公道話」　曾銘宗起身敬禮讚「全民的院長」

協商吵翻天！游錫堃講「公道話」　曾銘宗起身敬禮讚「全民的院長」

立法院長游錫堃今（14日）持續召集朝野黨團協商「113年度中央政府總預算案」，審到司法院行政預算時，國民黨立委賴士葆堅持刪預算，司法院則希望不要刪，兩邊吵得不可開交，會議主席游錫堃強調，國會代表民意、人民作主，在民意之前要謙卑，大家要互相尊重，哪有預算不能刪的啦！游一番言論獲在野黨團掌聲，國民黨團總召曾銘宗更起立敬禮，「謝謝院長，你是全民立法院長。」

桃園體大體育館打敗大小巨蛋　房價「3年飆57%」居全台冠軍

桃園體大體育館打敗大小巨蛋　房價「3年飆57%」居全台冠軍

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

國安局今年已通報700件假訊息　執行監聽都需經法院同意

國安局今年已通報700件假訊息　執行監聽都需經法院同意

亞錦賽黃牛「被誘捕」竟判免罰　松山警回應

亞錦賽黃牛「被誘捕」竟判免罰　松山警回應

關鍵字：

黃牛外掛演唱會文化部立法院運動賽事大巨蛋HBL

讀者迴響

熱門新聞

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

快訊／麥當勞宣布喊漲！

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

中國百萬女網紅轟曼谷紅燈區　遭警方傳喚

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

國中小情侶偷嚐禁果！誕下死嬰埋院子慘了

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面