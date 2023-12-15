快訊／三讀修法！運動賽事黃牛可罰50倍罰鍰　外掛搶票最重判3年

▲立法院三讀《運動產業發展條例》第24條之1修正案。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國內近期大型運動賽事頻繁，為遏止層出不窮黃牛亂象，立法院今（15日）三讀通過《運動產業發展條例》第24條之1修正案，若將運動賽事或公關票定價販售，處以每張票券10至50倍罰鍰。免費賽事票券則按照票券張數處以1.8萬元以下罰鍰，若利用外掛程式等不正方式搶票，則可處3年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金。

為打擊黃牛，立法院在今年5月三讀通過「文化創意產業發展法」修法，今再通過《運動產業發展條例》第24條之1修法，比照「文化創意產業發展法」修法版本，對運動賽事黃牛行為作出限制。

根據三讀條文，民眾若將運動賽事或活動無票面金額的票券定價販售，按照票券張數，由主管機關處以每張票券10至50倍罰鍰。而像是日前大巨蛋測試賽、或學生聯賽等免費票券，對於無票面金額的票券定價販售，則按照票券張數，由主管機關處以1.8萬元以下罰鍰。

至於不少黃牛、民眾利用程式或電腦搶票，三讀條文也明訂，以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他設備購買運動賽事或活動票券，取得訂票或取票憑證者，可處3年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金。

另外，為了保障合理轉手的票券，也修法通過附帶決議，針對支出合理手續費或郵寄費等費用再轉手者不在本修正案規範。