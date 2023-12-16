蔡英文挺蔡其昌當立法院長　游錫堃非常贊成：這樣講正合我意

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文昨至台中替立法院副院長、現任立委蔡其昌站台，她呼籲支持者讓蔡其昌留在立法院，「甚至更上一層樓，當史上最年輕立法院長」，對此，現任立法院長、此次也列入不分區安全名單的游錫堃16日受訪時回應，自己非常贊同，原來就有這個打算，年紀比較大，「跟你們站在一起顯得蒼老，應該要給年輕人機會，這樣講正合我意。」

游錫堃今出席「多元史料的交光互影-戰後臺灣史研究新階段」學術研討會開幕式，並接受媒體聯訪，對於媒體詢問中國突襲宣布貿易壁壘認定？游錫堃表示，從1980年代中國開放以後，台灣對中國投資不遺餘力，中國有今天的經濟發展、台灣貢獻很大，台灣絕對不會對中國貿易壁壘，大家也可以回想，每次選舉快到就會有事情發生。

對於公督盟呼籲，立院休會立委應捐半個月薪水？游錫堃回應，公督盟是希望國會越來越健全，可以說都是貢獻非常大的志工、監督不遺餘力，但休會部分，大家依照過去慣例，過去公務預算難以在年底完成、這次有，代表是有努力的，另外休會也是依照法令辦理，且1992年才國會改選，這是民主政治的追求，非常不容易，選舉是國家重大事情。

而蔡英文昨站台時，公開力挺蔡其昌當史上最年輕立法院長，游錫堃表示，非常贊成，自己態度開放，原來就有這個打算，年紀比較大，「跟你們站在一起顯得蒼老，應該要給年輕人機會，這樣講正合我意。」

