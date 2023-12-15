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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文台中輔選　喊讓蔡其昌更上一層樓「當史上最年輕立法院長」

▲立法院副院長蔡其昌落槌通過三讀法案。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委蔡其昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文今（15日）至台中為黨籍立委候選人站台造勢，蔡英文致詞時表示，自己明年就畢業了，總是要有人接班承擔，而賴清德資歷最完整、最具備總統資格，這次選舉關係台灣是否可以繼續往前，所以要選對的路。她在替蔡其昌站台時也提到，大家要讓他穩穩地贏，繼續留在立法院當副院長，「甚至更上一層樓當院長，當史上最年輕的立法院長。」

蔡英文致詞時表示，台灣已經跟過去不同，以前世界覺得台灣可有可無，現在世界認為台灣不可取代、代表一種價值，要繼續努力，讓台灣在國際上越來越重要，自己明年就畢業了，總是要有人接班承擔，過去這幾年真的經歷很多考驗，像是疫情、國際軍事衝突、經濟起伏等，但台灣還是穩定向前。

蔡英文指出，這幾年經濟發展讓國家財力有所長進，自己投資產業、長照、醫療、國防卻被在野黨罵大撒幣、債留子孫，我真的有花錢，但這是投資未來沒有債留子孫，我是有史以來最會還債總統，我已經還了8千億、明年還要還1千多億，負債比例也是有史以來最低，絕對沒有債留子孫。

蔡英文替何欣純站台時也提到，明年要選對的人，就是賴清德、蕭美琴加上何欣純，何上次選舉拿下15萬票，有誰看過立委選舉拿15萬票的？接到她的電話很恐怖，這個要做、那個要做，這樣的立委才能給大家做事。

蔡英文強調，賴清德當市長是第一名，當立委是第一名，又當行政院長跟副總統，資歷非常完整，時局變化很快也很大，下階段要帶領台灣的人一定要有經驗，這次選舉關係台灣是否可以繼續往前，跟國際價值一致，所以要選對的路。

蔡英文替蔡其昌站台時則指出，蔡上屆立委選舉得票率66.9%，比她在梧棲拿的票還高，大家要讓他穩穩地贏，繼續留在立法院當副院長，「甚至更上一層樓當院長，當史上最年輕的立法院長。」

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