回顧228牽手護台灣　民進黨全台拼字巡迴12／21開跑

▲「唱土地的歌，拼咱的希望」新北預演場活動中，民眾拼出「win」字樣。（圖／翻攝自賴清德直播）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部發起「唱土地的歌，拼咱的希望」宣傳活動，要在全台各縣市集結1000人拼出指定字樣，今（17）在新北市三重區進行預演，拼出代表勝利的「WIN」。前主席卓榮泰回顧，2004年228牽手護台灣預演活動在台南登場，讓228牽手護台灣活動順利進行，當時同樣只剩27天就要投票，「歷史會記得大家」。

賴清德、蕭美琴全國競選總部今天下午舉辦「唱土地的歌，拼咱的希望」宣傳記者會，現場集結近1000人拼出「WIN」指定字樣，象徵不只要美德贏台灣，也要讓台灣贏得美。

▲民眾拿著白色和綠色紙版拼字。（圖／記者呂晏慈攝）

全國競選總部總幹事潘孟安預告，12月21日至24日將舉辦4天3夜、共18場的「唱土地的歌，拼咱的希望」環島拼圖活動，將從宜花東順時針繞台，最後回到台北市，邀請各縣市的鄉親共同參與，串連全台拚出咱的希望、拚出咱的未來，也拚出台灣未來的路。

「唱土地的歌，拼咱的希望」環島拼圖活動，每場將由現場支持群眾共同拼出一字，賴清德將至全國各地與民眾一同團結大合唱、拼字拚希望。今天包括潘孟安、卓榮泰、新北市競總執行總幹事陳世榮、立委候選人李坤城、何博文、新北市議員陳啟能、李余典、李倩萍、邱婷蔚、彭佳芸、顏蔚慈等多位地方黨公職出席力挺，並由台北市議員簡舒培引導近1000名支持者以綠、白兩色紙板拼出「WIN」字樣，大合唱競選歌曲「路」與「挺台灣應援曲」，凝聚團結氣勢。

潘孟安說，賴清德總統候選人也將至全國各縣市再次與鄉親報告國家希望工程與國政藍圖，也會針對各縣市未來公共重大建設來做說明，讓鄉親們更加了解；當全世界在上架台灣、當全世界都在關心這場大選的時刻，大家更要齊心打拚，拼出2024全新好彩頭。最後，他再次感謝鄉親不畏寒冷，共同來到現場彩排，一定會讓未來四天活動更加圓滿。