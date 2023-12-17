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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲稱內閣制推動困難　趙少康：奇怪？當初不是你提的？

▲國民黨副總統候選人趙少康出席政大「青年與副總統候選人座談」。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康日前於政大演講稱，若上任一年內沒推動「內閣制」就辭職， 民眾黨總統候選人柯文哲則說，當前台灣環境下，修憲困難，質問趙少康是否覺得當中廣董事薪水較好，才想落跑？對此，國民黨副總統候選人趙少康今（17）日受訪直言，他深知修憲有困難，因此稱推動並非完成，而內閣制是柯文哲的主張，柯應該支持他才對，怎麼會冷嘲熱諷，「做人要厚道一點」。

柯文哲在KPTV「靈魂拷問」質問趙少康，對於趙稱若當選副總統，一年內內閣制沒推動會辭職不幹。柯說，在當前台灣的環境下，修憲困難，也不是1年就可以完成，他想問趙少康，請問是覺得自己一定選不上，所以沒有辭職問題，還是趙少康覺得幹副總統的薪水遠遠少於中廣董事長，即使選上也想要落跑？

趙少康今日幫國民黨新北市立委候選人葉元之站台，會後接受媒體聯訪時，被問及柯文哲的質疑，趙少康直言，「我覺得柯文哲真的很奇怪！」當時提出內閣制的是誰？就是柯文哲，柯說不應該和國民黨只談職務分配，那是分贓，要談理念，看未來怎麼推動內閣制，趙少康稱，自己會這樣講，是表達願意推動內閣制的決心。

趙少康指出，如果當選後就會著手推動，所以意思「是推動，非推動完成」，民眾黨至少也有幾個不分區立委，應該也可以支持我們才對，他講這種話是支持柯文哲內閣制主張，「你柯文哲應該來支持我才對啊」，怎麼講話這樣冷嘲熱諷，做人要厚道一點。

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