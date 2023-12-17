批賴清德吹牛國際經貿成果高　侯辦：人民吃萊豬福食換來大內宣

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人王敏旭今（17）日指出，馬英九任內簽訂海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）後，紐西蘭與新加坡都願意和台灣簽訂FTA。蔡政府任內，除了史瓦帝尼以及薩爾瓦多外，FTA成績掛零。現在更有政府內部文件指出，開放萊豬、福食後，台灣仍無法加入印太經濟框架（IPEF），也無法加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），賴清德狠狠被打臉。民眾吞了萊豬、福食，只換了民進黨政治大內宣。

王敏旭表示，雞蛋不要放在同一個籃子裡，但最大的籃子不可能不放雞蛋，中國大陸和台灣的貿易量，約占台灣對外貿易總量30%，比CPTPP以及不包含中國大陸RCEP等國家還大，中國大陸是台灣最重要的貿易夥伴，應該要維持良好的關係，未來侯友宜也會爭取加入CPTPP、RCEP及與其他國家簽自貿協議。

他說，賴清德解決辦法是什麼？面對中國大陸公布貿易壁壘調查結果，未來恐遭遇ECFA終止，賴清德沒有說出任何解決辦法，顧左右而言他，面對侯友宜提醒民進黨要好好面對問題，解決問題，賴清德只會說合理化中國大陸打壓，難道執政黨沒有能力解決問題，只有能力解決在野黨？

王敏旭表示，親美跟友中不用選邊站，美國與中國大陸對台灣都很重要，在經貿方面，侯友宜上任，會致力與美國簽署貿易協議，更會致力與中國大陸保持和平穩定的經貿關係。未來在侯友宜執政之下台海和平穩定，台灣會有更多機會可以跟其他國家進行貿易協商。