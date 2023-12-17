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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲台南造勢多少人？　李正皓算最多4000人：科學理性膨風10倍

▲▼李正皓翻出空拍圖和地圖比對尊王街道路長度。（圖／翻攝自李正皓臉書）

▲李正皓今天翻出空拍圖比對道路長度，認為柯文哲造勢「及格」。（圖／翻攝自李正皓臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲昨（16）直搗綠營票倉台南，在台南市尊王路造勢，空拍畫面中「究竟來了多少人」成為網友討論焦點。據報載，台南市黨部主委蔡宛秦宣稱現場人流約5萬人，現場則喊出破萬人與會，不過，政治評論員李正皓今（17）翻出空拍畫面比對道路長寬，評估最多4000人上下，「這真的是要有義和團的催眠功力才能說服自己」。

李正皓今天表示，柯文哲在台南的造勢民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦說現場有約5萬人，但究竟現場有多少人？最多4000人上下，柯文哲所謂的科學、理性、務實，其實就是在媒體前膨風10倍，然後面不改色。

李正皓翻出空拍圖和地圖比對，他指出，圖片是柯文哲的造勢地點，介於海安路與西門路之間的尊王路路段，長度為240公尺，而尊王路為4線道，根據交通道路法規供汽車行駛車道的寬度規定，主要道路及次要道路每車道寬度不得小於3.0公尺，可以清楚知道尊王路4線道的寬度為12公尺。

李正皓計算，根據國小數學公式，柯文哲整個台南造勢範圍面積為12乘以240等於2880平方公尺，另外，過去新聞台曾經實測每坪方公尺可以站幾人的影像畫面，根據實測如果造勢群眾是站著，每平方公尺最多最多站4人，若是排椅子，因為前後左右都要留空間，所以每平方公尺坐1人是合理的。

李正皓說明，但因為民眾黨的標準一向比較寬鬆，他每平方公尺給他算1.5人，那柯文哲整場台南造勢現場究竟有多少人？4420人（2880平方公尺乘以1.5人），這種人數不多不少，剛好就是總統級造勢的及格門檻，4000人的造勢可以膨風成5萬人，這真的是要有義和團的催眠功力才能說服自己。

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