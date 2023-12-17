沈伯洋：抖音與微信是最大國安威脅　只要操作演算法就好

▲黑熊學院共同創辦人沈伯洋。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨不分區立委被提名人、黑熊學院院長沈伯洋近日受訪說，中國先前透過8個YouTube頻道專門攻擊衛福部，2個月後被Google認定是網軍後移除，但攻擊前部長陳時中的影片已創造3000萬次觀看，而Google今年1月至9月移除5.8萬個頻道，可是中國一天可以上傳200個頻道，只要一刪就上傳，加上600萬用戶使用TikTok（抖音國際版）與微信，是台灣當前國家安全的最大威脅。

沈伯洋是台北大學犯罪學研究所所長，也擔任黑熊學院院長，近日接受政論節目「政經最前線」專訪，談及認知作戰議題。

沈伯洋舉例，戰爭第一步一定是駭客攻擊，接下來才是輿論攻擊，還有軍事武器的攻擊，如俄羅斯進攻烏克蘭前4個月，先針對烏克蘭以外的42個國家發動駭客攻擊，搜集各國的輿情和個資，就是為了確保出兵時大家對烏克蘭的感受是差的，另外，為了影響烏克蘭內部人民，俄羅斯透過商人來買了3家烏克蘭的媒體，這與台灣幾乎是一模一樣。

主持人張宏林談及，相對各國都在討論禁用TikTok，在台灣好像連談都不太敢談，連政府對這塊都比較保守？沈伯洋說明，這是一個很困難的問題，中國版本的抖音大約有7成內容是政府製造出來的，照理來說中國的手對國際版的TikTok伸的沒有這麼多，但是其實只要操作演算法就好。

沈伯洋說，例如民眾黨在TikTok經營帳號，批評台灣政府，裡面當然有一些預算，但也可能有謠言，中國利用演算法把它推到最前面，大家若去TikTok搜尋，大概有50幾個民進黨負面Hashtag，最前面在講民進黨應該下台，加起來超過5200萬次觀看，可是搜尋國民黨或民眾黨，幾乎沒有負面的東西。

沈伯洋指出，照理來說，這3個黨應該是很均勻的被批評或稱讚，但是不是，上面大約9成5都在批評政府做得有多爛的時候，這個認知戰的效果就達到了，因為他就是有個刻板印象：這個政府就是貪污，這個政府什麼事都不會做，這個政府說他只會抗中保台。

沈伯洋直言，YouTube也是中共網軍重點經營的平台，而Google今年1月到9月就移除了中國5萬8千個網軍頻道，可是中國一刪就上傳，一天可以上傳200個頻道，且若假設這個平台不是YouTube、Facebook，而是TikTok，要怎麼去談？這就是為什麼使用這個平台對台灣來說是國安危機。

此外，沈伯洋建議，一個人在台灣要講什麼是言論自由，應該做的不是管人而是管錢及金流，以及透過《政治獻金法》、《遊說法》、《反滲透法》等「陽光法案」去揭露，讓大家知道「你這個人跟中國的關係」，就像在節目中有廠商業配要講，今天接了共產黨業配為什麼不用講？