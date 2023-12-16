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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳釗燮任內與7國斷交　游盈隆舉3事：足可歷史留名

▲▼吳釗燮 立法院外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

外交部長吳釗燮日前接受華爾街日報專訪，透露自己將在明年大選後就將卸任，引來各界關注。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，外交部長一職不好做，尤其是中華民國外交部長，而吳釗燮做為民選總統後任期最長的外交部長，有三件事，民眾記憶猶新，足可讓他歷史留名。

游盈隆說，第一，吳釗燮任內與七個國家斷交，是1979年以來斷交數量最多的外交部長，包括多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯及尼加拉瓜。

第二，游盈隆表示，2020年9月20日接受美國重要媒體，全國公共電台（NPR）專訪時宣布「台灣目前不尋求和美國建立全面外交關係」，這是歷任民進黨政府外交部長第一位敢這麼說的，引起國內外側目與爭議；NPR聽眾據說高達1600萬人。

最後，游盈隆說，2022年5月下旬，吳釗燮再度接受NPR專訪時說「台灣期望避免戰爭，將維持現狀，不尋求形式上的獨立」，引起國內外震撼，是否「出賣台獨」？有很大的想像和討論空間。

吳釗燮多次以「JW」署名在外交部官方推特發文，言詞犀利，時常引發討論，而在他任內斷交新聞不斷，他也多次請辭負責，但都遭到總統蔡英文慰留，而最近一次尼加拉瓜與中國建交，吳釗燮遭到在野黨要求走人，總統府發言人張惇涵則表示，應該被譴責的是打壓台灣的威權勢力，不是辛苦努力的外交團隊；因此，總統認為，沒有請辭問題。

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