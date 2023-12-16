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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

執政惹民怨「政策出問題還是溝通出問題？」　蕭美琴：兩者都檢討

▲民進黨副總統參選人蕭美琴出席《時代如何轉了彎：蔡英文與臺灣轉型八年》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨副總統候選人蕭美琴。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2024選舉進入倒數，民進黨副總統候選人蕭美琴返國參選後，一連接受多場媒體專訪。蕭美琴16日接受網路節目專訪，針對執政黨推動政策飽受各界批評，是政策出問題還是溝通出問題？她認為，「可能沒有什麼絕對，也許兩者都需要檢討」；蕭也談到，綠能政策比較可惜，全世界都在做，但在台灣卻好像綠能本身就是弊案一樣。

有關年輕人關心的房價、薪資議題，蕭美琴說，過去幾年政府很努力在做，包含社宅的興建推動，也有一些特定族群的租金補貼，就是一直要維持台灣畢竟是有市場機制跟資源分配的公平性，兩者如何找到適切的平衡點，其實是蠻重要的。

蕭美琴表示，這幾年政策上不斷推動，有些問題是很複雜的，未必是一帖處方就能立即解決，而是要用很多不同的方式同時緩解，未必能解決、只能緩和。蕭說，每個社會都會形成不同政策，有的政策下去會有不一樣的副作用，要多面向找到適合台灣的政策。

蕭美琴提到，目前已經有租金補貼、包租代管、社宅，現在對學生也有新宿舍的興建，在外租房也有補貼，這些政策都是要減緩年輕人面對社會尤其是市場機制競爭之下的經濟壓力。

蕭美琴強調，她可以理解大家希望社會更好、更公平的迫切感，也可以理解對於一些還沒做到完美，或是讓大家生活上有痛苦、不方便的不滿跟憤怒，「我覺得執政者就是有責任面對」。至於是政策出問題還是溝通出問題？蕭說，「可能沒有什麼絕對，也許兩者都需要檢討」。

而針對如何揭弊、防弊，蕭美琴認為，要有獨立的司法體系，「有弊端、有貪腐就要司法解決，不能政治解決」，早年大家對司法的獨立性公平性有批判，但社會的期待以及司法體系的改革，都有一些進展，是需要大家共同維護。

蕭美琴說，過去一些弊案爆發都會立即處理，是建立社會公信力的方式之一，比較可惜的是綠能政策，全世界都在做，為什麼在台灣反而成為一個好像綠能本身就是弊案一樣。

蕭美琴舉例，台灣有一些跨國公司在國際上也有要用綠電的需求，全世界的減碳政策甚至碳交易政策，投資綠能、投資綠電是全球趨勢，「大家在看這事情應該把政策跟一部分所謂的弊端、弊案，分開處理，有弊端有證據的話就辦，沒有證據的話全面抹黑是不公平的」。

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