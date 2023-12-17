高金素梅強調會繼續推動「原住民族教育法」　喊話：別害怕沒自主權

▲立委高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024立委選舉在即，山地原住民立委陷入「10搶3」激戰，爭取連任的無黨籍立委高金素梅16日就透過臉書分享政見，她提到，原住民族教育法還剩最後一哩路，如果她能連任一定會繼續推動，她也要呼籲族人同胞，「不要害怕我們的教育沒有自主權，更不要沒有信心我們能自治。」

高金素梅表示，她在教育文化委員會已經八年了，這八年她從修訂實驗三法到原住民族教育法，還有各項政策計畫的落實，爭取到建立原住民族教育機構體系以及智慧治理，和各族群的發展計畫。她認為，建立原住民族教育體系是非常龐大複雜的工程，這幾年，她首先盤點原住民教育經費是否有落實，也檢討教育計畫是否有符合當今的需求，但是遺憾的是，原住民族教育法還剩最後一哩路，就是行政院尚未提出院會版本，因此，這個會期應該是不會通過了，如果她連任的話，一定會繼續推動。

高金素梅也強調，她堅持原住民族的學校法主管機關必須要是原民會，才能實踐各民族的教育文化，更是邁向自治的重要一步，她相信透過法條及跨部會的平台，一定能夠開創嶄新的原住民族教育模式；她也呼籲族人同胞，不要害怕我們的教育沒有自主權，更不要沒有信心我們能自治。

此外，高金素梅提到，她期待能在下一屆立法院組成以原住民立委為主的政團，透過黨團協商的方式推動全面自治的「原住民族自治法」、「原住民族土海法」與「都市原住民族發展條例」，讓55個原住民族鄉鎮區市組成一個大的自治區，脫離現有縣市政府的拑制，享有自主財政權、人事權與中央統籌分配款。