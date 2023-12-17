快訊／台南造勢高呼「消除光電蟑螂」　賴清德：我對黑金貪腐零容忍

▲賴清德出席陳亭妃聯合競選總部成立大會。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（17）前往台南市輔選，他下午為民進黨立委陳亭妃助講時，痛批國民黨以88槍案借題發揮、欠台南人一個道歉，宣示「我對黑金，我對貪腐零容忍」，若當選總統一定用更高標準面對弊案，支持檢調單位查明到底，此外，推動綠電是全世界的共識，台灣不能走回頭路，「未來任何的光電蟑螂，我一定全力消除」。

賴清德致詞時談及，國際透明組織評比台灣清廉指數是27年來最好，過去這麼拚，就是為了讓世界擁抱台灣，但是最近在野黨鋪天蓋地的在抹黑、攻擊，尤其是現在的台南，每次看到這些攻擊，自己的內心感到非常難受，他要求民進黨的從政同志，一定要堅持過去民主前輩打拚的清廉，但是也不能接受在野黨以88槍案借題發揮、抹黑民進黨、抹黑台南。

賴清德說，請問大家，88槍案的兇手有抓到嗎？背後指使者有抓到嗎？都抓到了，也知道兩者都與國民黨有關係，所以國民黨做賊的喊抓賊，欠台南人一個道歉。

賴清德表示，清廉勤政愛鄉土是民進黨創黨精神，也是自己一生的使命，大家可以比較看看，相較國民黨、民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲在擔任新北市長、台北市長時，哪一個政府比較清廉、弊案比較少？是賴清德，因為他禁得起考驗，「我對黑金，我對貪腐零容忍，我相信我們過去共同打拚，應該知道賴清德的作風」，而民進黨的標準比其他政黨更高，面對任何貪污、不法，不管是哪個黨，民進黨只有選擇清流。

此外，賴清德表示，未來他若擔任總統，也會和擔任民進黨主席一樣，用更高的標準面對弊案，無論哪個政黨、哪個縣市，只要有弊端，絕對支持檢調單位查明到底，讓黑、金、槍、毒、詐騙無所遁形，無容身之地。

賴清德更說，推動能源轉型、綠電這條路是全世界的共識，總統蔡英文領導的也是正確的路線，不能夠走回頭路。他說，沒有綠電，就沒有台積電，且台灣人民的生活也需要發展綠電，南台灣有很好的日照、進步的科技，有相較他國更好的條件來發電，絕對不能走回頭路，「所以，未來任何的光電蟑螂，我一定全力消除」，不能讓它影響產業的健康，包括地方安全、人民生活的權利、國家的發展，他都會照顧到好。