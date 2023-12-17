挺羅廷瑋！盧秀燕喊「傳承第一名」送車票　胡志強忍膝蓋痛現身

▲台中市長盧秀燕與前台中市長胡志強合體，今日下午一同替羅廷瑋站台。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

國民黨立委候選人羅廷瑋今日舉行「競選服務前哨站」啟動活動，台中市長盧秀燕與前台中市長胡志強皆現身力挺。盧秀燕表示，要把「第一名立委」的經驗交給羅廷瑋，送上一張自製高鐵車票，要羅跟自己一樣，早起衝台北。胡志強由人攙扶到場，坦言自己「膝蓋有點痛」，仍堅持要到場替羅輔選。

台中市長盧秀燕說，2024太重要，總統選錯人的話，國家方向就會歪掉，兩岸就會不和平、邦交國數量再減、有人會歪哥（貪污）、交女友朋友賣台。立委就要選能爭取預算、監督政府。

▲▼盧秀燕喊出，要把第一名立委的經驗傳承給羅廷瑋，再度「挽袖捲褲管」象徵撩落去。（圖／記者許權毅攝）



盧表示，自己做過六屆立委，每一屆都被評鑑為第一名，所以最了解如何當立委，也知道誰能當好立委，在東南中西區就是羅廷瑋。因為羅敢拚敢衝替人民說話，一定會認真追預算、能幫台中爭取建設，還有就是勤奮，認真幫民眾服務。

盧指出，全國有113席立委，如果要搶發言權，10點半以前就截止，所以自己以前都搭最早的高鐵從台中北上，8點左右到才能說話。為此，5點多一定要起床出發，才有辦法登記發言，還是名列前茅。

盧秀燕說，「我敢講我是一位資深、受到肯定的國會議員，全國第一名的立委，我要傳承給羅廷瑋。」盧還特別製作一張高鐵票，印有明年2月1日（立委就職）當天的車票，要羅搭第一班車北上「前進立法院」。

▲▼前台中市長胡志強受邀到場，行走還需要旁人攙扶，仍堅持到場站台。（圖／記者許權毅攝）



現已鮮少出席公開場合的前台中市長胡志強，今日下午同樣受邀抵達會場，下車時還需要旁人攙扶，看得出腳部不適，但演說仍中氣十足。

▲▼胡志強說，自己也沒有要選了，甚至膝蓋有點痛，但是為了認真的羅廷瑋到場。（圖／記者許權毅攝）



胡志強表示，「我也沒有要選了，我的膝蓋有點痛，但是廷瑋來找我的時候，是小羅的事情，我們全力以赴，我跟你保障他的力量很大、很用心。他能從里長做到市議員，都是為了替人民打拚，還是全台灣第一個為了選舉，背著一個這麼大的氣球讓人認識。」