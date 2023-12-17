柯粉提前卡「下車點」等拍照　1.2萬人相挺！柯文哲大進場走約10分鐘

記者袁茵／桃園報導

2024總統大選倒數27天，民眾黨總統候選人柯文哲自16日開始舉辦六都、新竹市造勢大會，16日台南大造勢落幕，17日下午1時30分於桃園陽明公園登場，現場湧入近1.2萬人；而柯文哲則在下午3時40分大進場，只見眾多柯粉在3時左右就擠在舞台後方，搶拍柯文哲近距離畫面。

根據民眾黨規劃，整場活動於下午1時30分開放進場，下午2時10分由立委候選人賴香伶、李慕妍、民眾黨國政顧問鄭寶清，以及不分區立委候選人張清俊、麥玉珍、黃國昌也依序致詞；據了解，現場擺放約3000張座椅，但座椅早早就被支持者坐滿，眾多民眾只能站在旁邊走道，約下午2時45分左右，主持人台北市議員林珍羽在台上喊說，現場已破萬人。

▲民眾黨總統候選人柯文哲大造勢進場。（圖／記者袁茵攝）

而柯文哲車隊於下午3時35分左右抵達舞台後方，只見大批柯粉為了搶拍柯文哲下車、大進場的近距離畫面，早早就在下午3時左右到附近卡位，人潮眾多。而柯文哲則在維安管制下，順利於下午3時40分大進場，走了將近10分鐘左右才到舞台前方致詞。

而民眾黨於下午4時9分宣布，現場粗估湧入1.2萬人；柯文哲結束該場造勢後，也將參拜大樹林天后宮，晚上6時到八德興仁夜市掃街，並於晚間7時10分出席賴香伶委員問政說明會，向民眾報告台灣民眾黨理念。

▼大批柯粉卡位搶拍柯文哲下車畫面。（圖／記者袁茵攝）