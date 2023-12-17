余天缺席民進黨三重造勢活動　潘孟安：賴清德已親通話

▲潘孟安（右二）今天親自出席「唱土地的歌，拼咱的希望」環島拼圖活動預演場。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨立委余天自薦進入不分區立委名單未如願，近期未在新北市造勢場合現身，引發外界注意。民進黨總統候選人賴清德競選總部今（17）在新北市三重區預演「唱土地的歌，拼咱的希望」拼字活動時，現場未見余身影，對此，競選總幹事潘孟安澄清，賴清德已親自與「余大哥」通電話，外界不用過多解讀。

今天下午包括潘孟安、總督導卓榮泰、新北市競總執行總幹事陳世榮、立委候選人李坤城、何博文、新北市議員陳啟能、李余典、李倩萍、邱婷蔚、彭佳芸、顏蔚慈等多位地方黨公職，均參與在三重舉辦的「唱土地的歌，拼咱的希望」預演場活動，但卻不見現任三重立委余天身影，引發媒體好奇。

對此，潘孟安會後受訪解釋，余天因為另有要事，這部分沒有問題的，余天是大家敬重的前輩，未來也會繼續投入輔選行程。

媒體追問，余天是否是因為民進黨不分區名單，所以才沒有現身？潘孟安表示，外界各有解讀，這部分賴清德已親自與余天通話，外界不用因為余天有另外的安排做解讀；至於是否覺得唱歌「少了一味」？潘說，還好啦，未來都會啦，這不用過度解讀。