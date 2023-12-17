桃園造勢攻鄭文燦「新潮流大阿哥」　柯文哲：對疑似澳門照打模糊戰

▲民眾黨總統候選人柯文哲大造勢進場。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／桃園報導

民眾黨總統候選人柯文哲自16日啟動六都、新竹大造勢，在16日台南落幕後，17日下午1時30分於桃園陽明公園登場，現場湧入近1.2萬人，柯文哲於下午3時40分大進場並致詞，批評前桃園市長鄭文燦是「新潮流大阿哥」，因為民進黨使黨政軍就是媒體，所以當別人PO鄭文燦看起來很像在澳門的照片，卻可以不了了之、打模糊戰。

根據民眾黨規劃，整場活動於下午1時30分開放進場，下午2時10分由立委候選人賴香伶、李慕妍、民眾黨國政顧問鄭寶清，以及不分區立委候選人張清俊、麥玉珍、黃國昌也依序致詞；據了解，現場擺放約3000張座椅，但座椅早早就被支持者坐滿，眾多民眾只能站在旁邊走道，約下午2時45分左右，主持人台北市議員林珍羽在台上喊說，現場已破萬人。

而柯文哲車隊於下午3時35分左右抵達舞台後方，只見大批柯粉為了搶拍柯文哲下車、大進場的近距離畫面，早早就在下午3時左右到附近卡位，人潮眾多。而柯文哲則在維安管制下，順利於下午3時40分大進場，走了將近10分鐘左右才到舞台前方致詞。

柯文哲致詞時，先是推薦民眾黨2名桃園立委候選人賴香伶、李慕妍，提及桃園是台灣人口還在增加的縣市，當整個台灣面臨少子化的時候，桃園人口還是繼續增加，這是因為產業繼續發展，所以是目前台灣發展最快速之處，包括硬體建設捷運、航空城都市計畫都在進行當中。

話鋒一轉，柯文哲說，桃園市的前2任市長鄭文燦，號稱是「新潮流大阿哥」，也是總統蔡英文最喜歡的人，「坦白講，要不是因為論文抄襲事件，恐怕現階段在選總統的人是他。」而底下支持者則狂喊民眾黨不分區立委提名人黃國昌的知名言論「太離譜了」。

柯文哲指出，民進黨還是在野黨時，說要「黨政軍退出媒體」，結果這8年執政當中，現在「黨政軍就是媒體」，也因為他們對媒體操控，造成理論應該扮演第四權的媒體，沒辦法發揮功用，「就好像鄭文燦，當人家PO出一些看起來很像在澳門的照片，但也沒事情、不了了之，各種傳聞的爭議或弊案，他都可以打模糊戰，然後不了了之。」

▼柯文哲Team KP 桃園造勢大會，離場到對面大樹林天后宮參拜，獲得眾多支持者簇擁。（圖／記者袁茵攝）