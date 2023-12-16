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台東推動家庭教育績優表揚大會　授證家庭教育志工

▲台東縣家庭教育中心於15日在享溫馨會館舉辦「112年推動家庭教育績優團體、個人、志工表揚暨113年家庭教育志工授證典禮」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣家庭教育中心於15日舉辦「112年推動家庭教育績優團體、個人、志工表揚暨113年家庭教育志工授證典禮」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣家庭教育中心於15日在享溫馨會館舉辦「112年推動家庭教育績優團體、個人、志工表揚暨113年家庭教育志工授證典禮」，台東縣長饒慶鈴頒發「推廣家庭教育績優團體獎」獎項，並授予持續努力付出專業服務的推廣家庭教育志工團隊113年度聘書。

饒慶鈴表示，台東縣家庭教育中心舉辦「112年推動家庭教育績優團體、個人、志工表揚暨113年家庭教育志工授證典禮」，讓民眾看見推廣家庭教育服務的努力，增進伙伴跨領域合作與連結，提升未來服務多元型態家庭的能量，為民眾與家庭服務。

【推廣家庭教育績優志工】由台東縣家庭教育中心志工團長陳鴻永帶領的團隊獲頒，並授予112年家庭教育諮詢輔導志工證書；【推廣家庭教育績優團體獎】由社團法人台東縣外籍配偶協會等單位獲得，【推廣家庭教育績優個人獎】由關山戶政事務所林世程主任等人獲得，【112年度高級中等以下學校推動家庭教育評鑑特優／優等獎】由台東縣立海端國民中學、台東縣關山鎮關山國民小學等校獲得，【112年度高級中等以下學校家庭教育教學方案徵選特優／優選】由介達國小余莉莉老師、長濱國中劉宜盈老師等人獲得，【台東縣112年度高級中等以下學校家庭教育教具徵選特優／優選】由霧鹿附幼黃雯非老師、康樂國小蔡昔熹老師等人獲得。

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