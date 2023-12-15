台東環保局檢測57處灌溉水質　結果曝光全數合格

▲環保局檢測農地土壤及灌溉水品質。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局112年進行農地土壤及灌溉水品質檢測，檢測30處農地土壤及27處灌溉水，檢測結果均低於法規標準之下，表示台東地區農地土壤及灌溉水質純淨安全無虞。

台東縣政府表示，優質的土壤及乾淨的水源與人民生活息息相關，透過農地土壤及灌溉水的檢測，有效掌握台東地區的土壤及灌溉水品質變化狀況，以保障人民食用安全。

台東縣環保局說明，台東地區從事農業生產人口高達39.4%，農產品種類豐富且產值豐碩，為確保台東地區的灌溉渠道土壤及灌溉水品質安全，今年針對台東農作地區，包括台東市、卑南鄉、關山鎮及池上鄉，進行30處農地土壤重金屬含量(鎘、鉻、銅、鎳、鉛、鋅、砷、汞)、27處灌溉水的溫度、酸鹼度、溶氧及導電度檢測及抽檢3處灌溉水的重金屬含量(鎘、總鉻、銅、鎳、鉛、鋅、砷、總汞)，以掌握農地土壤及灌溉水品質狀況，檢測結果均低於法規土壤及灌溉水質標準以下，民眾可以安心食用台東優良農產品。

環保局呼籲，灌溉水水質檢測結果雖都低於法規標準以下，但水中仍有一些肉眼無法直接看到的微生物，因此不建議民眾直接接觸或生飲，以免發生身體不適、過敏、腹瀉或嘔吐等情形。