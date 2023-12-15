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台東馬偕聖誕好溫馨　紅鼻子送病童療癒小物

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲林思宏醫師及阿江營養師贈送2台保溫箱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

12月份是個感恩的季節，隨著聖誕的腳步近了，許多民間的善心機構都化成聖誕老人，來醫院關懷病童，並贈送禮物！台東馬偕兒童病房15日一早就充滿笑聲，因紅鼻子醫生來病房送禮物，很多家長一收到禮物馬上跟病童玩起來。一早紅鼻子醫生就帶來30份禮物，並一一到病房表演為病童帶來歡笑，讓台東馬偕兒童病房充滿笑聲及驚喜!

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲聖誕前夕，由紅鼻子醫生至兒童病房送聖誕禮物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

長期以來都在北部大醫院出現的紅鼻子醫生，這些年也將關懷的目標投注至台東病童。從往年的不定期前來，今年紅鼻子醫生由美好人生健康促進基金會的贊助，可以繼續服務台東馬偕，讓病童擁有每月一次的小丑時光。每個月都千里迢迢舟車來台東，只為病童消除心中的恐懼，及帶來住院中的片刻歡樂。

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲聖誕前夕，由紅鼻子醫生至兒童病房送聖誕禮物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

除了在病房的療癒演出外，今年兒童節由紅鼻子醫生募集兒童節禮物，是可愛又實用的紅鼻寶寶悠遊卡送給病童，許多病童小手臂上打著點滴，忍著身體的不適，在病床上哭哭啼啼，但收到禮物後終於露出笑容。小兒加護病房吳家慧護理長親身感受紅鼻子醫生的魔力，說道：一位腦性麻痺從小臥床的蘇小弟弟，從原來不敢動不敢看到可以互動，在他們的表演當中，治療之力量正一點一滴在擴散。她感念的表示: 紅鼻子帶給孩子的10分鐘不只是10分鐘，是10的N次方。

由「林思宏X5醫師慈善基金會」結合「我的輕食有限公司」日前也送來聖誕禮物。有感於台東早產兒比率偏高，而治療早產兒的最佳武器就是保溫箱，所以特別來台東馬偕捐贈2台保溫箱。林思宏醫師及阿江營養師都表示：願意將資源帶到東部，讓東部小孩能快樂的茁壯長大！

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