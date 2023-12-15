北部產科醫師偏鄉送愛　幼童歡喜舞蹈表示感謝

▲關山鎮立幼兒園小朋友表演舞蹈表示感謝 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



幼兒園的小朋友表演舞蹈散播著歡樂的氣氛，感謝來自台北產科醫師成立的基金會從疫情發生時至今的陪伴。台東縣關山鎮公所表示，110年肺炎疫情持續影響整個社會正常作息之際，關山義消分隊長協助牽線不只送來口罩和護目鏡等防疫物資，連結基金會還贈送小朋友運動服、書包等，讓小朋友感受到來自社會溫暖的關懷。



關山鎮立幼兒園的小朋友正用垃圾桶以美工創意變成的「戰鼓」，隨著音樂整齊的敲打咚咚咚相當有架勢。小朋友節目表演是為了感謝3年來「財團法人臺北市林思宏X5醫師慈善基金會」最溫柔的陪伴，鎮長彭成豐亦致贈感謝狀外並送上今年關山稻米品質競賽碾製的「冠軍米」。



產科醫師林思宏表示，肺炎疫情發生嚴重時無論是大人、小朋友幾乎口罩都戴緊緊來做到防護健康，但此舉卻對活力充沛的小朋友感到不舒服。基金會成立的宗旨就是以孕婦、胎兒和孩童為主要關懷對象，除了防疫物資之外在得知關山鎮立幼兒園的需求後協助添購外套、運動服、圍兜和書包等，由於色彩鮮豔讓小朋友都很喜歡穿。



關山義消分隊長周福安指出，非常感謝林思宏醫師送愛到關山，3年來不間斷的對幼兒園的需求協助與關懷。林思宏也將愛的觸角延伸到消防人員，充實各項救援、救災的裝備器材保障安全。今年林思宏也「漂洋過海」支持蘭嶼國小推動藝術人文的經費，希望能減少未來下一代學習資源的「城鄉差距」。