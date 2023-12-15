林業保育署台東分署徐惠君技正　入圍公務人員傑出貢獻獎

▲徐惠君入圍公務人員傑出貢獻。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

素有「公務員奧斯卡獎」美譽的「公務人員傑出貢獻獎」，是公務人員最高殊榮，今年全國各機關推薦61名符合資格者，其中有8位能入選全國前8強，其中農業部林業及自然保育署台東分署徐惠君技正也名列其中，雖然最終未能爭取全國6之個人獎座，但從眾多競爭者中脫穎而出入選全國8強，不僅是對他14年公務職涯的肯定，也給予農業部林業及自然保育署台東分署在台灣黑熊保育與救傷領域給予莫大鼓勵與肯定。

徐惠君說，「感謝機關對他的栽培，同時更感謝機關的信任，將台灣黑熊這個重責大任交由她來負責，也因為有林業保育署台東分署的團隊夥伴們一起努力，才能造就今日的成就」這個獎項是屬於所有一同參與台灣黑熊保育與救傷夥伴的共同榮耀。

徐惠君技正在台灣黑熊保育與救傷過程中，扮演者重要角色，不僅擔任公、私領域的跨域溝通協調外，同時亦擅長各單位間的資源整合，建立台灣黑熊長期追蹤監測模式及標準救傷作業模式，靈活運用風險管理思維且導入智慧監測系統，強化台灣黑熊保育觀念及救援執行力。此外，在東部國土綠網的推動上更是用善用巧思，更致力於維護在地生物多樣性。

徐惠君自接任台灣黑熊保育、救傷及東部國土綠網工作以來，只要東部山區出現任何風吹草動、特別是台灣黑熊救傷，她與林業保育署台東分署團隊都是永遠衝第一，所做的一切只為擘畫台灣生態永續治理藍圖。最後她表示，明年仍會持續朝著農業部林業及自然保育署的生態保育重點目標持續努力，但首要仍是持續推廣台灣生態保育的觀念持續向下扎根，同時亦推動聯合國17項永續發展目標（SDGs），盼台灣與全球共同努力下，一同邁向永續。