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學者專家對談「安全台灣」　黃志芳：應善用這三方面優勢思考國際影響力

▲台灣智庫15日舉辦「挑戰2032-台灣國家願景系列論壇」- 「安全台灣」，前外交部長、外貿協會董事長黃志芳表示，目前國際認為「台灣有事，就是全球有事」，台灣在面對中國威脅時，政府需優先處理的課題是善用台灣在科技、半導體和地緣政治上的實力，思考如何運用這些優勢來強化我們在國際上的影響力。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣智庫15日舉辦「挑戰2032-台灣國家願景系列論壇」- 「安全台灣」。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

前外交部長、外貿協會董事長黃志芳15日表示，目前國際認為「台灣有事，就是全球有事」，台灣在面對中國威脅時，政府需優先處理的課題是善用台灣在科技、半導體和地緣政治上的實力，思考如何運用這些優勢來強化我們在國際上的影響力。

台灣智庫15日舉辦「挑戰2032-台灣國家願景系列論壇」- 「安全台灣」，論壇中也針對外交、國防、經濟與資訊等四大主題進行討論，黃志芳是在最後的綜合座談中，做上述表示。這場由台灣智庫舉行的座談是由智庫副執行長董思齊主持，受邀與談的來賓除了黃志芳外，還包括前外交部次長高英茂、國防安全研究院執行長陳明祺，以及遠景基金會執行長賴怡忠。

外貿協會董事長黃志芳認為，建立台灣人民和企業的安全感是非常重要的事，從2018年美中貿易戰開始，許多國家開始對中國脫鉤和脫險，許多企業遇到很大衝擊，因此，政府必須強化與企業的溝通合作。

黃志芳表示，目前國際認為「台灣有事，就是全球有事」，台灣在面對中國威脅時，政府應善用台灣在科技、半導體和地緣政治上的實力，思考如何運用這些優勢來強化我們在國際上的影響力，同時建立提升人民和企業安全感的論述與政策。

▲台灣智庫15日舉辦「挑戰2032-台灣國家願景系列論壇」- 「安全台灣」，前外交部長、外貿協會董事長黃志芳表示，目前國際認為「台灣有事，就是全球有事」，台灣在面對中國威脅時，政府需優先處理的課題是善用台灣在科技、半導體和地緣政治上的實力，思考如何運用這些優勢來強化我們在國際上的影響力。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲外貿協會董事長黃志芳（圖中）、前外交部次長高英茂（圖右一）。

前外交部次長高英茂認為，政府要有堅實的基礎，建立人民的信心，轉變台灣目前混亂的國際地位，建立屬於台灣明確的國際形象和地位，落實國內的轉型正義，去除黨國獨裁思想，加深對民主的認識、民主制度的信任和教育，有這些方面，才能從國際、國內上提升台灣的實力，以利面對來自強大中國的威脅。

高英茂建議，透過國際關係的學理分析，台灣應思考從「善意求和」到「有效嚇阻」以及從「戰略模糊」到「戰略清晰」兩組戰略思維的轉變，並應加以活用。

國防安全研究院執行長陳明祺以「小孩的安全感主要是由父母所給予的」為例指出，主要的安全感必須是來自內部，台灣的安全感是由自身強大的能力、對自己的信心，以及堅定的信念產生，台灣靠著盟友的軍事幫助、國防改革和強大的科技實力，已經有一定的強大實力，必須提升對自己的信心。

陳明祺認為，人民對中國的視讀能力和對民主的信念，是目前政府迫切需要處理的問題。台灣的安全要從三個方面來看待，分別是兩岸軍事實力的差距﹑對岸不間斷的認知作戰、台灣人民仍缺乏民主信念，因此，政府應該加強民主的教育，在中共強勢的認知作戰下，如果再疏於民主的教育，很可能會讓台灣的前輩所建立的民主制度功虧一簣。

▲台灣智庫15日舉辦「挑戰2032-台灣國家願景系列論壇」- 「安全台灣」，前外交部長、外貿協會董事長黃志芳表示，目前國際認為「台灣有事，就是全球有事」，台灣在面對中國威脅時，政府需優先處理的課題是善用台灣在科技、半導體和地緣政治上的實力，思考如何運用這些優勢來強化我們在國際上的影響力。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲國防安全研究院執行長陳明祺（圖中）。

▼遠景基金會執行長賴怡忠（圖左二）。

▲台灣智庫15日舉辦「挑戰2032-台灣國家願景系列論壇」- 「安全台灣」，前外交部長、外貿協會董事長黃志芳表示，目前國際認為「台灣有事，就是全球有事」，台灣在面對中國威脅時，政府需優先處理的課題是善用台灣在科技、半導體和地緣政治上的實力，思考如何運用這些優勢來強化我們在國際上的影響力。（圖／記者陳弘修翻攝）

遠景基金會執行長賴怡忠指出，台灣目前正在迅速崛起，台灣的GDP成長、高科技半導體，和台灣的地緣關係，都是台灣逐步提升國際影響力的關鍵。在兩極體系的國際現實中，小國必須要選邊站，才能獲得穩定與和平，如果保持中立，就會被大國夾在中間，台灣在國際上的形象是非常好的，政府應該加強台灣人在國際組織中的工作機會，才能夠讓民眾更加暸解國際現勢，當人民擁有更多知識與訊息後，自然能夠更加了解與認清中國認知作戰中的假訊息，這樣才能讓中國的介選更加不容易。

台灣智庫副執行長董思齊表示，台灣在面對中國威脅時，必須更具體地定義什麼是威脅，並具體討論如何回應威脅。而在中國威脅台灣已經是個「常數」之下，如何提高中國侵台的成本並強化台灣自身實力，是刻不容緩的課題，執政者更應積極尋找讓人民感到安心的方法，同時也要讓國際認知到台灣的重要性。

董思齊認為，台灣要展現強化防衛能力的決心與準備、提升經濟力量對全球的貢獻，並且提高民主的韌性與自信心，才能有效提高中國侵台的成本，並降低中共的容忍成本，進而有助於形塑台海地區相安無事。此外，除了「台灣有事，就是世界有事」，台灣更應讓世界認識到「台灣安全，就是世界安全」，政府和國人必須一起努力，要讓人民安心，也要讓全世界更安心，讓世界看見台灣、喜愛台灣，才能讓台灣更安全。

▼台灣智庫副執行長董思齊（圖左一）。

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