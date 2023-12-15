柯文哲弊案沒人打？　前柯文哲幕僚曝後果：藍綠沒人穩贏只有小輸

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）。

實習記者石嘉豪／台北報導

2024總統大選倒數29天，然而，藍綠白三腳督的局面，讓選情走勢更加撲朔迷離，難有定數。對此，民眾黨總統候選人柯文哲的前幕僚吳靜怡（Grace Woo）今（15日）在臉書表示，藍綠沒人打柯文哲的弊案，沒人打柯身邊的人貪汙、詐欺，並斷言，「選後一定會有人遺憾當初怎麼不拿弊案打柯文哲」。

吳靜怡認為，柯文哲能夠宗教化，就是藍綠沒人打柯文哲的弊案，於是柯文哲鞏固250萬張選票，也能讓柯文哲演成自以為是、得意洋洋的無暇教宗。

吳靜怡分析，柯文哲從深綠開始到胸前掛上中華民國國旗徽章，民眾黨不分區立委提名人黃國昌從胯下之辱到打新潮流，柯盈配民調已經逐漸回穩鞏固，但早已失去50歲以上人民的信任。

以當前的民調走勢來看，吳靜怡表示，國民黨副總統候選人趙少康殷勤跑媒體、校園怎麼樣都拿不到20到29歲的選票，前立法院長王金平則開始整合組織，拉幾票算幾票，侯康配持續穩固沒犯錯的經營藍營組織盤。

然而，吳靜怡說明，民進黨副總統候選人蕭美琴盡力協助小雞輔選，民進黨總統候選人賴清德組織行程滿檔，「賴蕭沒有做不好的地方，只有起不來的聲勢」。

▼民進黨總統候選人賴清德與副手蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

吳靜怡直言，談笑柯文哲是他的權益，因為他並沒有在戰場上，因此，自己要嚴正提醒戰場上的朋友們，「如果你們跟我一樣持續談笑，那麼藍綠都很難判斷誰是穩贏的贏家，恐怕成為不小心『小輸的輸家』」。

最後，吳靜怡還斷言，藍綠選完之後，一定會有人遺憾當初怎麼不拿弊案打柯文哲，早知道從柯文哲那邊拿一點票也好，「柯文哲則靠被邊緣化得以好好存活，即便老三，都足以讓藍綠選情不看翹！」