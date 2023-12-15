搶輸凱道哭暈在廁所？　黃呂錦茹：民眾黨有網軍！國民黨沒有

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（圖／記者宋良義攝）



記者詹宜庭／台北報導

2024年總統大選「選前之夜」，藍、綠、白三大陣營皆將目標鎖定在凱道，最終由民眾黨總統候選人柯文哲陣營成功搶下。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹透露，當天國民黨動員近百人在網咖搶凱道路權，對於民眾黨搶到路權，她直言「民眾黨有網軍啊！我們國民黨沒有網軍」；至於是否如傳言稱她哭暈在網咖廁所？她則笑問「有誰看到嗎？」

黃呂錦茹今日接受《POP撞新聞》專訪，主持人黃暐瀚指出，有人稱「74歲的黃呂錦茹主委，深夜在網咖流連，要搶凱道路權，然後沒有搶到就哭暈在網咖」，黃呂錦茹則解釋，當時會去網咖搶是因為那邊速度比較快，而且可以集合人力，還有委託其他一些青年黨工。

黃呂錦茹說，當天去了差不多20人，另外一個地方也有70人在搶，加起來將近百人，黃暐瀚則笑問「這樣還搶輸民眾黨？」黃呂錦茹回應，「他們有網軍啊！我們國民黨沒有網軍。」

不過，黃呂錦茹也說，雖然沒搶到凱道，但12月23日在凱道有辦一場萬人活動，申請路權則是由中央處理。至於有消息傳出「沒有搶到就哭暈在網咖」，黃呂錦茹笑問，是誰看到的？當然很想搶到，可是也不會很失望，國民黨都有備案。