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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太高調引中國施壓？吳欣盈辦公室反擊　「外交部淪黨同伐異政治工具」

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈昨批此次出訪聯合國氣候變遷大會（COP）的規格低，對不起納稅人，外交部則說吳出訪前高調開記者會，致中國掌握其行程，並突襲式施壓大會秘書處。對此，吳欣盈辦公室今（15日）反擊，12月4日並無召開記者會，僅在立法院受訪回應時事，不知外交部指「太高調」的論據為何，深盼勿轉移焦點。吳辦也表示，外交部若淪為黨同伐異的政治工具，令人遺憾。

立法院日前籌組視導團出訪COP 28，由朝野黨團各1名立委組成，吳欣盈代表民眾黨團與會。回國後，吳欣盈昨在立法院衛環委員會上，指此次我國官員連經認證的觀察員代表、媒體可參與的藍區都無法進入，質疑規格低，感覺對不起納稅人。外交部則說，此次視導團於10月完成報名並獲「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）秘書處同意與會，吳於11月獲提名為副總統候選人，具高度政治敏感性，其動向受到中國高度關注。

外交部也說，鑒於此項往年所無的變數，外交部事前便已數度主動拜會吳欣盈本人，明確告知其候選人身分可能引發的打壓風險，分析各種受限情境及影響，建議其重新考量行程，惟吳不但決定前往，更於12月4日（啟程出訪日）高調召開行前記者會。

外交部表示，外交部研判此舉不僅引發中國注意並得以掌握視導團成員及行程，進而招致中國突襲式施壓大會秘書處，停止吳欣盈換證參與部分會議，並波及其他3位委員，更可能傷害未來我國的參與空間。

針對外交部的回應，吳欣盈辦公室15日表示，吳出發12月4日並無召開記者會，僅在立法院一樓接受媒體聯訪回應時事，不知外交部發新聞指稱國會議員「太高調」的論據為何，深盼外交部勿轉移焦點。

吳欣盈辦公室說，針對外交部表示「事前已與我方告知風險，我方仍執意前往」，然實際上事前僅有兩次不到30分鐘的會議，主要聚焦於行程安排及COP28專報期程商議，當時吳欣盈辦公室也主動表達，若有任何困難，請外交部具體說明，然外交部並未提出，更「未曾建議吳委員不要前往」。

吳欣盈辦公室也說，「外交部在事前安排、事發當下以及事後回應，皆無法掌握具體實情，還極盡推卸責任。面對外在壓力，外交部未能捍衛國家尊嚴，卻要求代表國家交流的國會議員低調噤聲。爭取台灣的國際交流空間，應該是不分黨派一同努力，外交部若淪為黨同伐異的政治工具，實在令人遺憾也非中華民國之福」。

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