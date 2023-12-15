柯文哲自稱「陳定南進化版」　陳定南長子：我爸屬羊不是變色龍

▲民眾黨總統候選人柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前受訪時自詡，從未有人帶給台灣社會如此多改變，更自稱是前宜蘭縣長「陳定南進化版」，對此，陳定南長子陳仁杰14日表示，我老爸屬羊，不是變色龍，「我印象中還是一頭言之有物的羊。Chameleon（變色龍）再怎麼進化也不可能變成羊吧？除非我們讀的進化論是不同版本？」

柯文哲日前接受專訪時強調，自己在政壇十年，還是給台灣帶來改變，從未有人給這社會帶來這麼多改變，沒有一個縣市長會還債的，堅守財政紀律這麼嚴格的，有很強烈的一個風格，「我應該是那個陳定南的進化版。」然而此番談話引起議論，他後來受訪時又稱，自己若當選總統，作風會像前總統蔣經國、尤其是他認真的態度，一定每天早早上朝後就開始盯進度。

對於柯文哲說法，陳定南長子陳仁杰14日在臉書發文表示，「柯文哲醫生別鬧了好嗎？我老爸的生肖是屬羊，不是變色龍，我印象中還是一頭言之有物的羊。Chameleon（變色龍）再怎麼進化也不可能變成羊吧？除非我們讀的進化論是不同版本？」

陳仁杰也表示，還是很感謝台灣民眾黨，時不時還讓現代人有動機谷歌一下陳定南」，他也嘲諷「你們常提起陳定南的行為，不禁讓我想起宜蘭民進黨，每逢選舉他們不是搬出陳定南就是游錫堃，是不爭氣呢，還是想真心效法，這就見仁見智。」

陳仁杰也詢問民眾黨，你們最近常常搬出陳定南，「這已經不是爭不爭氣、效不效法的問題了，可以偷偷問一下，是不是選戰打到沒彈藥了？」