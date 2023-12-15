彰化農漁會力挺「侯康」　王惠美轟：民進黨用「獨立」騙選票

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣各級農會與區漁會，成立｢農漁挺侯友宜、趙少康後援會｣，今(15日)上午在國民黨彰化縣競選總部4樓禮堂盛大舉行，現場旗海飄揚，展現藍營大團結，縣長王惠美身兼彰化競選總部主委，在致詞中強調，民進黨用「獨立」騙選票，2024大選只有靠自己，票投「3號侯康」支持提名的4席委員及不分區立委，才是正確的選擇。

▲彰化縣國民黨今天舉辦農漁會後援會。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

縣長王惠美表示，目前兩岸關係持續緊繃兵凶戰危，民進黨政府執政一切都是為戰爭而準備，人心惶惶。目前唯有侯友宜當選才能解決目前的狀況，然而面對農民產銷問題政府無法有效的解決，對於彰化縣的建設侯友宜也承諾全力支持，再來就是對於所有不公不義，違法亂紀的行為，全部都會嚴加查辦。

王惠美指出，賴清德從年輕至今主張「台獨」，前總統陳水扁執政8年、蔡英文也當總統8年，也不敢說台獨，只敢用「獨立」騙選票，一旦讓賴清德當選後，會讓台灣暴露到更危險的地步。

王惠美說，選舉到了中央政府對於建設與經費也初步同意，｢有選舉真好｣，但之前彰化縣的立委全部都沒有發聲爭取，人在哪裡?唯有2024年大選拜託大家全力支持侯友宜、趙少康與國民黨4席立委，不分區政黨票靠我們自己，才是正確的選擇。

主委謝衣鳯連同四位候選人一致強調，農漁民是中華民國最重要的立國根本，我們會全力來照顧，目前有許多問題與困境讓大家一起來克服，相信侯友宜絕對有能力與誠意來幫大家解決。



