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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

專訪柯文哲後曝感想　范琪斐：隨便說話真的是很嚴重的問題

▲▼柯文哲交通政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前接受資深媒體人范琪斐所主持的「斐姨所思」專訪，結束後范琪斐按例分享對於兩人談話的感想，當中提到印象好的地方，但也有不好的，像是柯文哲在訪問過程中提到自己對台灣帶來的改變，較負面的是隨便說話，范琪斐直言，「我真的覺得這是很嚴重的問題」。

范琪斐說，柯文哲在講藍白合時，她同意他所稱的，兩黨可以坐下來談已經是一個進步；第二是對華府兩岸專家葛來儀的事情，柯文哲直接承認是超譯，他知道自己錯誤的地方；第三是他很務實，將來面對對美國說會延續現任總統蔡英文政策，也承認雖然是對手，但對手是對的地方可以學習；第四是柯文哲承認中國是威脅，就她的觀點而言，她覺得台灣必須要有共識，就是知道中國是個威脅，國防才能好好做。

至於負面的評價，范琪斐點出，當柯文哲說民眾黨要像耶穌會，「我真的腦袋一轟，因為一個宗教組織，尤其是一神教的運作方式跟民主政黨是完全不一樣的，宗教組織裡面神講的就是最高指導原則，這是完全違反民主精神的，這是為什麼民主運動一開始的時候他就必須強調政教分離，因為當初民主之所以發展出來推翻宗教勢力是一個非常重要的元素，所以柯文哲在拿這個做比喻，我覺得很離譜」。

范琪斐指出，一個健康的民主運動，好的政黨是必須非常重視草根、下面的聲音，當然他後來有解釋，說是政治文化，但還是覺得不妥。接著柯文哲說民眾黨要像企業，她聽了又昏倒，因為企業最高目的是要營利，民眾黨是為了營利嗎？不過後來他也解釋說是要像企業一樣就是有效率，但這些比喻讓她覺得一個有民主素養的人來說，不會這樣講。

另外，范琪斐提到，討論到國防政策，柯文哲說中國人民對台灣的善意就是台灣最安全的國防，這她完全不同意，因為台灣的國防應是硬實力，不是軟實力，中國人對台灣的善意是有可能改變的，這不會是最安全的國防。

范琪斐指出，柯文哲自己也說對台灣帶來的改變，負面的地方就是他隨便說話，但她真的覺得這是很嚴重的問題，不管要對美、對中都是，一再說這是外科醫生的邏輯大家沒辦法理解，但你現在想要當總統，不能再說你是外科醫生，講話就可以比較隨便，這是她不能接受的。

針對范琪斐指柯文哲承認超譯葛來儀，柯文哲競選辦公室澄清，這件事是2023年5月，華府兩岸專家葛來儀分析台灣總統大選時，指北京可能傾向支持柯文哲，葛來儀說，「我的感覺是，比起其他兩人，他們比較願意『支持』柯文哲」，而當記者第一時間詢問柯文哲時，柯文哲回覆，「這可能是指我能夠與中、美兩邊溝通」，有媒體卻寫成，「柯文哲說葛來儀覺得柯文哲最可靠」，一般民眾無法直接接觸消息來源，因而可能被二手傳播誤導，惜柯文哲已當面向范琪斐澄清他並無「超譯」、卻仍被主持人下「知錯能改」之片面註解，柯文哲競選辦公室表示遺憾，特此聲明，盼還原真相。

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