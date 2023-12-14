全聯、大潤發集結「聖誕儀式感甜點」！指定巧克力「第2件5折」

▲全聯、大潤發集結多款聖誕甜點。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

全聯集結旗下品牌We Sweet、Read Bread、阪急麵包，即日起至明年1/4展開聖誕巧克力季，5款新品銅板價有找，同步還有聖誕巧克力大賞指定品項「第2件5折」。大潤發也推出多款網美系甜點新品，讓消費者零廚藝就能端出充滿儀式感的聖誕大餐！

▲全聯We Sweet、Read Bread、阪急麵包推出新品。（圖／記者林育綾攝）



● 全聯巧克力新品

全聯近來推出聖誕巧克力季，We Sweet「特濃巧克力杯子蛋糕」加入30%可可粉，濃郁可人，一袋5入適合當成派對甜點，與親朋好友同享。12/22上市的We Sweet「巧克力拿破崙捲」，層層酥皮擠入特製巧克力奶霜，外層酥脆、內層濃香，只要35元。

▲全聯We Sweet 與蔡依林品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名合作，推出多款甜點。（圖／記者林育綾攝）

此外還有We Sweet與蔡依林的翻糖蛋糕品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名合作，推出4款全新巧克力甜點，包括「巧克力美窩捲」、「可可圓舞曲」、「黑鑽可可罐」、「榛果生巧蛋糕」，由蔡依林親自全程監製研發；外盒提把更加入設計巧思，有愛心、珠寶或鑽石等可愛造型，特定商品還藏有Jolin的愛犬屋虎、社長的造型插卡，期望帶給粉絲療癒感。

▲外盒提把更加入設計巧思，有愛心、珠寶或鑽石等可愛造型。（圖／記者林育綾攝）

而「Read Bread閱讀麵包」則走復古路線，滿足巧克力控懷舊的心情，巧克力派司有著32層派司體，口感紮實有層次，搭配苦甜巧克力淋醬，完食而不膩；還有「巧克力麵包捲」勾起滿滿回憶殺，是兒時會在學校福利社用零用錢買的點心，蒸過再吃更美味。

▲全聯新推多款聖誕限定烘焙新品。（圖／記者林育綾攝）

每日現烤直送的阪急麵包，推出新品「叉燒披薩麵包」添加天然魯邦種，鬆軟濕潤，鋪上蜜汁叉燒肉，披薩醬、乳酪絲及義大利香料。去年熱賣的「聖誕花環」再度回歸，造型發想自聖誕花圈，卡士達醬絲滑甜蜜，裹上白巧克力，讓甜點也下起皚皚白雪；「黑色派對」在外層點綴彩虹糖粒、棉花糖及巧克力碎片，是聖誕派對點心首選。

●「聖誕巧克力大賞」第2件5折

看準年底派對聚會商機，全聯也推出「聖誕巧克力大賞」，各式巧克力、甜點、鹹食、限量商品齊發，還有人氣品牌Reese’s、ALWAYS歐維氏、西班牙百年品牌TRAPA等指定品項「第2件5折」。再搭配12/31前每周六日加碼8%回饋，福利卡友於實體門市使用PX Pay或全支付全額付款，單筆消費每滿1000元，贈800限時福利點，巧克力控可把握優惠，嚐鮮同時又能省荷包。

▼全聯「聖誕巧克力大賞」指定品第二件5折。（圖／記者林育綾攝）

● 大潤發網美系聖誕甜點

大潤發也推出一系列「好吃、好看、好準備」的網美餐點與點心，讓消費者輕鬆端上聖誕大餐，就算是零廚藝，也只要透過氣炸鍋、微波爐或烤箱，就能快速準備好派對餐點。其中大潤發引進法國冷凍品牌Picard，不用花大錢就能滿足挑剔的味蕾，累積不少死忠的粉絲，年銷售破億，被譽為「大潤發隱藏版必買美食」。

▲「聖誕樹造型馬鈴薯泥」帶來滿滿儀式感。（圖／業者提供）

首推「Picard聖誕樹造型馬鈴薯泥」妝點餐桌；還有明星商品之一的「Picard甘藍球芽」因鮮甜的口感備受喜愛，搭配烤肉、馬鈴薯泥作佐料、裝飾湯品又或者做成焗烤蔬菜都非常適合。

法國經典前菜美食「Picard 中型蝸牛(12入)」，以傳統巴西里奶油醬及大蒜調味，並將田螺重新裝入螺殼中，無須解凍直接使用烤箱180度加熱10分鐘，就能有一道經典美味上桌。

▲「Picard綜合小點心」適合派對分享。（圖／記者林育綾攝）

另有精緻感的「Picard綜合小點心」、聖誕樹圓木的造型的「Picard巧克力鹹奶油冰淇淋卷」及「Picard綜合莓果萊姆冰淇淋卷」；還有造型可愛的「Picard 雪人造型香草味巧克力冰淇淋」，端上桌立刻吸引全場焦點，原價259元特價199元。

▲「雪人造型香草味巧克力冰淇淋」，端上桌立刻吸引全場焦點。（圖／業者提供）

喜歡吃蛋糕則推薦「Picard迷你巧克力蛋白霜蛋糕」，被一層層被巧克力包裹在裏頭的蛋白霜迷你卻美味，原價429元特價359元！「Picard 黑可可慕斯甜點」小巧可愛的大小，搭配上濃郁的可可慕斯，一口咬下就能感受到幸福滋味。12/21前，指定Picard商品更享「刷大潤發聯名卡最高5%發幣回饋」。

▲「聖誕公公」造型麵包、「聖誕麋鹿」布朗尼、可愛的「聖誕樹餅乾」都超應景。（圖／記者林育綾攝）

而廣受大眾喜愛的大潤發烘焙坊，也應景推出可愛「聖誕公公」造型麵包、布朗尼製作的「聖誕麋鹿」、更還有可愛的「聖誕樹餅乾」，讓派對點心一點都不單調，營造滿滿的聖誕節氛圍。

● city’super 集結節慶應景甜點

▲city’super集結歲末應景商品推出1+1優惠。（圖／業者提供）

針對歲末節慶，擅長搜羅異國美食的 city’super 即日起至12/25也端出許多應景商品，像是復興店、天母店、板橋店限定開賣《Vogue》雜誌聯名禮盒「Baci di Dama 淑女之吻」，由法國藝術家 Octave Marsal 設計鐵盒包裝，以酥鬆的半圓餅乾為主體，內餡共有6種口味，每一種呈現各自獨特風味，一盒6入原價990元，特價890元。

復興店更獨家販售「義大利Pasticceria Fraccaro 法卡蘿經典水果聖誕麵包 台灣獨家限定圓桶鐵盒」1000g，售價1980元，口感介於蛋糕和麵包之間，微焦的麵包皮，紮實的麵包體，每一口都咬得到糖漬果乾、酒浸葡萄乾，充滿節慶氛圍，也適合送禮。

▲義大利法卡蘿經典水果聖誕麵包，圓鐵盒造型充滿節慶氛圍，也適合送禮。（圖／業者提供）