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達美樂新推「牛排海陸四喜」披薩外帶半價！親民價吃高檔牛排大蝦

▲▼台灣達美樂推出「重磅牛排海陸四喜」披薩，結合「黑胡椒牛排、炭燒牛肉、蒜香起司蝦、彩椒蒜蝦」，高檔食材只要親民售價。（圖／業者提供）

▲台灣達美樂新推「重磅牛排海陸四喜」披薩，結合「黑胡椒牛排、炭燒牛肉、蒜香起司蝦、彩椒蒜蝦」，高檔食材只要親民價。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

為迎接歲末節慶，台灣達美樂推出「重磅牛排海陸四喜」披薩，結合「黑胡椒牛排、炭燒牛肉、蒜香起司蝦、彩椒蒜蝦」，高檔食材只要親民售價，外帶披薩還享半價優惠，等於大披薩一個449元，中披薩299元，就能輕鬆享用海陸大餐。

達美樂「重磅牛排海陸四喜」中，其中「黑胡椒牛排」嚴選牛腱肉切成厚片牛排，添加些許黑胡椒調味，吃起來肉香醇厚、口感Q嫩多汁，搭配菠菜、蒜片烘烤，豐富牛排的口味，厚實的牛排讓披薩更有震撼的3D視覺效果。

而「炭燒牛肉」採用一頭牛只能取出2至3公斤的和尚頭部位，特點是幾乎是沒有油脂，口感細緻柔軟，搭配天然果汁特調的炭燒醬，經烘烤過後，有獨特的炭火香氣，帶出肉質的甘甜美味，同步搭配很有脆度的鮮甜毛豆仁，使披薩更有口感。

「蒜香起司大蝦」嚴選超大6L等級壽司蝦，該口味披薩上大方地鋪上一隻大蝦，搭配西班牙香蒜醬以及兩種起司同時烘烤，彷彿在吃西班牙海鮮濃湯，大蝦吃起來飽嘴又過癮，濃郁的蒜香起司味令人回味無窮。

「彩椒蒜香大蝦」同樣嚴選超大6L等級壽司蝦，佐以兩種甜椒、蒜片烘烤後，蝦子吃起來鮮甜美味，視覺上充滿食慾感，甜椒的鮮甜也讓披薩吃起來更清爽無負擔。

▲▼台灣達美樂推出「重磅牛排海陸四喜」披薩，結合「黑胡椒牛排、炭燒牛肉、蒜香起司蝦、彩椒蒜蝦」，高檔食材只要親民售價。（圖／業者提供）

▲「重磅牛排海陸四喜」外帶享半價優惠。（圖／業者提供）

搭配達美樂外帶披薩半價優惠，「重磅牛排海陸四喜」大披薩外帶半價一個449元，中披薩外帶半價一個299元。同步還推出「聖誕新年套餐」，內含重磅牛排海陸四喜大披薩+一般口味大披薩+香烤腿排3片+巧克力珍珠滋心披薩+1.25l可樂1瓶，只要1199元，外帶外送皆可。

另外，必勝客近日也開賣節慶感爆棚的「炫Food盒」，每盒可吃到一個13吋大比薩、4款副食點心，而比薩口味開放7種任選，像是年末限定奢華款「炙烤大蝦嫩牛比薩」，還有松露海鮮珍珠起司比薩、法式卡菲海陸比薩、和風章魚燒比薩、煙燻培根手撕豬比薩等通通有；副食則搭配黃金和風鱈魚塊、黃金雞軟骨、巧克力麻糬QQ球及芋見乳酪千層酥，超級澎湃，售價799元，即日起於PK APP限量開搶，全台只有4500盒，僅限150間門市販售，平均每家店只有30盒。

▼必勝客推出節慶感爆棚的「炫Food盒」。（圖／業者提供）

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