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健身房裸體直播！男會員「正面全裸」遭偷拍販售　開價每月1500

▲▼ 健身,舉重,肌肉,猛男。（示意圖／CFP）

▲英國一間健身房傳出大量男會員被偷拍裸體的事件。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

英國一間擁有7間分店的健身房被爆出，有不肖人士取得更衣室內的監視器影片，內容全是男會員全裸更衣的畫面，並在網路上以每月50美元（約新台幣1564元）的售價供人「訂閱」，而受害男會員則毫不知情，且影片內還能清楚看見被害人的長相。目前警方已經介入調查。

根據《競報》報導，位於艾塞克斯郡（Essex）的連鎖健身房Pump傳出會員遭到偷拍裸體事件。在一個擁有267名成員的Telegram秘密群組中，有不明人士寫道，「你以為現在已經沒有英式置物櫃了嗎？你錯了。這個方案有2023年的最新影片，還有你第一次看到的英式置物櫃，想看到真正的男人冷靜下來，脫下衣服展示嗎？」

隨後還附上多張裸體男性的截圖，其中包含正面全裸。還有一張照片顯示，一名男子下半身裹著毛巾走向置物櫃，而一旁的標示則寫著「Pump健身房」。發文者附上連結寫著，「現在開放訂閱，每個月只要50美元。」據悉，該訂閱方案提供健身房更衣室內的「全裸直播」服務，而付費使用健身房的男會員明顯毫不知情。

▲▼ 更衣室,脫衣服,置物櫃,儲物櫃。（示意圖／CFP）

▲健身房表示，更衣室內的監視器畫面被色情網站出售。（示意圖／CFP）

健身房工作人員發現這段影片後，隨即報警。然而根據會員爆料，早在8月就已經注意到更衣室內有令人不安的監視器鏡頭，但是工作人員再三向他們保證，監視器畫面不會對員工開放，且有安全密碼保護，因此無須擔憂外洩，怎知數月後卻發生有人盜賣裸體偷拍影片的事件。

Pump健身房老闆普拉特（Marc Platter）向會員承諾，公司正在積極解決這個問題，並且通報警方處理，目前仍在進行現場調查，因此無法多作回應。

Pump健身房在英格蘭東部擁有7間分店，每月收取20.99英鎊（約新台幣838元）的會費，沒想到卻爆出偷拍事件。事件爆發後，一名不願具名的會員憤怒表示，「更衣室應該是一個安全的地方，這太可怕了，這段影片竟然被洩露，真是令人作嘔。」

另一名伴侶是健身房會員的民眾則表示，「一想到我的伴侶不但在換衣服時被偷拍，現在可能還有人持有他的裸體影片，我就覺得可怕。令人害怕的是，這些照片可能會被散播，並被他的家人看到。」

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