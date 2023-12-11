　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／社團老師劈腿3高中女！偷拍洗澡性愛片　私創群組被家長發現

記者劉昌松／台北報導

1名在公立高中擔任合唱團指導老師的姚姓男子，平常與特定女學生感情十分要好，甚至私下創建LINE群組，聊些與音樂無關的閒事，其中1名家長發現覺得有異，追問之下，赫然發現姚男竟與1名女學生交往，同時又劈腿其他2名女學生，雖然3女都已滿16歲，有性自主權，無證據證明姚男違反3女意願發生性關係，但姚男偷拍3女洗澡甚至性愛影片，被北檢依妨害性隱私等罪起訴。

▲▼高中社團音樂老師姚徥赫染指三女偷拍被起訴。（圖／記者劉昌松攝）

▲姚姓高中合唱社團老師劈腿3女學生，因偷拍女學生洗澡性愛影片被起訴。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，30多歲姚男的父執輩在家族薰陶下，個個事業有成，都是業界名氣大師，姚男本身也是師大體系出身的音樂佼佼者，因此到目前為止，仍獲得許多雙北市的公、私立高中合唱社團邀約指導，只有爆發劈腿事件的學校主動介入，不再與他合作。

檢警調查，姚男外型並不起眼，但個性與談吐對女生十分有一套，2022年間，很快在事發學校的合唱團取得不少女學生的信任，其中C女接受成為姚男的女朋友，多次邀約C女到家中發生性關係，但姚男並沒有因此滿足，另外也找A女、B女到家中上床，甚至和A、B私建LINE群組尬聊，有時話題還會談論到姚男與C女的感情問題。

2023年暑假期間，B女的家長無意間發現了女兒和姚男的私人群組，覺得裡面談話內容怪怪的，追問之下，原來B女已經和老師上過床，氣得向警局報案，B女和A女都供出與姚男發生關係的經過，檢警循線再找到C女，證實C女和姚男的情侶關係。

檢警在8月間搜索查扣到姚男的手機和相關電磁紀錄，發現姚男存有3女洗澡、甚至性行為的影片，其中A女坦承同意讓姚男拍攝，並堅持不提告，還希望檢察官能給姚男一個機會，B女和正牌女友C女則因不知道被偷拍而提告，姚男當時被檢察官諭令5萬元交保候傳。

檢察官調查後發現，姚男與3名女學生發生關係時，3女都已經年滿16歲，是法定擁有性自主決定權的年紀，在查無姚男使用任何方式違反3女意願發生性關係的前提下，以罪嫌不足為由，處分妨害性自主部分不起訴。

但姚男偷拍未滿18歲女子洗澡、性行為等私密影像的行為，已經觸犯了《刑法》妨害秘密、妨害性隱私，以及《兒少性剝削防制條例 》等多項罪名，因此依法提起公訴。

ET快訊
小禎、羅時豐《今晚開讚吧》驚傳停播
朋友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　一票苦主：國小生？
黃捷神還原「超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了
快訊／桃園女師性侵男童產子判17年　她提出上訴了
冷空氣兩波段強襲！周末一路冷到下周四　挑戰強烈冷氣團
楊丞琳說完「河南人愛騙人」第一反應尬爆！　粉傻眼還原現場：她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎車200km「南投飆台北」　熱血男大生武嶺撞護欄超痛…結局很暖

一審15年二審減輕剩8年！落跑朱國榮龍邦炒股案二審輕判遭撤銷

16歲女兒有親密男友！媽氣炸撂人打爆他屁股　被控私刑結局逆轉

就在新竹市政府州廳內！色警猥褻女子遭判刑2年定讞

桃園女師「9度性侵男童」產子！遭判刑17年6月　她提出上訴了

搶銀樓金項鍊得手28萬！衝3酒店框爆乳妹開房　21歲屁孩下場曝

台61線橋梁補強包商被偷！警緝捕發電機賊　同步查獲毒品

北市騎士未禮讓行人遭攔　嗆警「你有拍到嗎」拒簽收罰單

北投單親爸上班枉死！賓士男離奇連撞4車　20萬交保限出境

獨／社團老師劈腿3高中女！偷拍洗澡性愛片　私創群組被家長發現

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

林俊傑虧李榮浩「歌又悶又酸」XD　合飆《可惜沒如果》《年少有為》聽醉！

五堅情耶誕城首唱《立刻要爆炸》！　陳零九麥沒聲...邱鋒澤.小賴「急爭寵」

粉絲曝「最愛雨琦」舒華：來打一架吧！　見「後輩」不服輸...直接現場PK倒立XD

騎車200km「南投飆台北」　熱血男大生武嶺撞護欄超痛…結局很暖

一審15年二審減輕剩8年！落跑朱國榮龍邦炒股案二審輕判遭撤銷

16歲女兒有親密男友！媽氣炸撂人打爆他屁股　被控私刑結局逆轉

就在新竹市政府州廳內！色警猥褻女子遭判刑2年定讞

桃園女師「9度性侵男童」產子！遭判刑17年6月　她提出上訴了

搶銀樓金項鍊得手28萬！衝3酒店框爆乳妹開房　21歲屁孩下場曝

台61線橋梁補強包商被偷！警緝捕發電機賊　同步查獲毒品

北市騎士未禮讓行人遭攔　嗆警「你有拍到嗎」拒簽收罰單

北投單親爸上班枉死！賓士男離奇連撞4車　20萬交保限出境

獨／社團老師劈腿3高中女！偷拍洗澡性愛片　私創群組被家長發現

《與惡魔有約》8金句：人類總會因為強求幸福變得不幸，所以我不強求

陸養豬場禁飼養員洗澡後穿個人內褲　防非洲豬瘟！違者罰876元

小禎、羅時豐《今晚開讚吧》驚傳停播！　電視台回應藏玄機

【廣編】最強經期造夢師-蘇菲　首次進駐韓國知名超人氣夢境百貨

不贊同蔡英文兩岸、內政路線　柯文哲曝「中間路線」定義

八點檔男星消失5年轉戰直播帶貨！　王豪慘賠近百萬…暴瘦現況曝

挑戰者盃身障兒童公益棒球賽　郭泓志、吳哲源到場同樂

陸華夏銀行天津分行長墜樓亡　在任3年被開兩張監管罰單

騎車200km「南投飆台北」　熱血男大生武嶺撞護欄超痛…結局很暖

新壽回血慢又遇匯損補刀　金管會：70億現增承諾還在

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

社會熱門新聞

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

禮讓行人竟挨罰2萬4　警撤銷罰單了

人妻變小三！「時間管理大師」手法曝　日月潭互拍裸照

自爆睡過已婚女法官　他快集滿12星座外遇對象

南鯤鯓代天府變格鬥擂台　2派宮廟轎班成員互毆

美光女工程師激戰主管！被炒怒告公司結果曝

獨／社團老師劈腿3高中女　偷拍洗澡床片

高雄女闖紅燈遭撞倒！5秒後又被小黃輾過慘死

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

台中深夜9打4　又見「尖刺法器」1人送醫

25刀砍死芭樂公主　兇嫌家遭撒冥紙噴漆

法拉利爆巨響　警：最高罰3萬6

蘇清泉遇女乘客呼吸困難　緊急與其他醫護急救人

更多熱門

相關新聞

騎士未禮讓行人遭攔　嗆警「你有拍到嗎」

騎士未禮讓行人遭攔　嗆警「你有拍到嗎」

12月10日晚間19時，台北市大安區光復南路260巷口，一輛普通重機車在路口左轉時並未注意行人穿越道上有行人通行，該機車騎士沈男卻直接騎過去，引起目擊過程的轄區警員鳴警笛追逐攔停，但騎士沈男經警員告知違規事實後，再三表示並無違規「沒注意到有行人」拒絕簽收罰單，製單開罰警員依規定告知應到案處所，註明拒簽事由後讓騎士離去。

號次2號　蕭美琴喊「美德雙全」

號次2號　蕭美琴喊「美德雙全」

快訊／義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

快訊／義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

快訊／侯康配3號、賴蕭配2號、柯盈配1號

快訊／侯康配3號、賴蕭配2號、柯盈配1號

毒梟擁「最強步槍」逃亡　囂張嗆：遇警就火拼

毒梟擁「最強步槍」逃亡　囂張嗆：遇警就火拼

關鍵字：

社團高中音樂合唱老師劈腿交往高中生16歲洗澡偷拍性隱私兒少性剝削影音

讀者迴響

熱門新聞

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

22億瞬間蒸發　中國500茶商被騙

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

楊丞琳喊河南人愛騙人出事！政府部門出手了

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面