獨／社團老師劈腿3高中女！偷拍洗澡性愛片　私創群組被家長發現

記者劉昌松／台北報導

1名在公立高中擔任合唱團指導老師的姚姓男子，平常與特定女學生感情十分要好，甚至私下創建LINE群組，聊些與音樂無關的閒事，其中1名家長發現覺得有異，追問之下，赫然發現姚男竟與1名女學生交往，同時又劈腿其他2名女學生，雖然3女都已滿16歲，有性自主權，無證據證明姚男違反3女意願發生性關係，但姚男偷拍3女洗澡甚至性愛影片，被北檢依妨害性隱私等罪起訴。

▲姚姓高中合唱社團老師劈腿3女學生，因偷拍女學生洗澡性愛影片被起訴。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，30多歲姚男的父執輩在家族薰陶下，個個事業有成，都是業界名氣大師，姚男本身也是師大體系出身的音樂佼佼者，因此到目前為止，仍獲得許多雙北市的公、私立高中合唱社團邀約指導，只有爆發劈腿事件的學校主動介入，不再與他合作。

檢警調查，姚男外型並不起眼，但個性與談吐對女生十分有一套，2022年間，很快在事發學校的合唱團取得不少女學生的信任，其中C女接受成為姚男的女朋友，多次邀約C女到家中發生性關係，但姚男並沒有因此滿足，另外也找A女、B女到家中上床，甚至和A、B私建LINE群組尬聊，有時話題還會談論到姚男與C女的感情問題。

2023年暑假期間，B女的家長無意間發現了女兒和姚男的私人群組，覺得裡面談話內容怪怪的，追問之下，原來B女已經和老師上過床，氣得向警局報案，B女和A女都供出與姚男發生關係的經過，檢警循線再找到C女，證實C女和姚男的情侶關係。

檢警在8月間搜索查扣到姚男的手機和相關電磁紀錄，發現姚男存有3女洗澡、甚至性行為的影片，其中A女坦承同意讓姚男拍攝，並堅持不提告，還希望檢察官能給姚男一個機會，B女和正牌女友C女則因不知道被偷拍而提告，姚男當時被檢察官諭令5萬元交保候傳。

檢察官調查後發現，姚男與3名女學生發生關係時，3女都已經年滿16歲，是法定擁有性自主決定權的年紀，在查無姚男使用任何方式違反3女意願發生性關係的前提下，以罪嫌不足為由，處分妨害性自主部分不起訴。

但姚男偷拍未滿18歲女子洗澡、性行為等私密影像的行為，已經觸犯了《刑法》妨害秘密、妨害性隱私，以及《兒少性剝削防制條例 》等多項罪名，因此依法提起公訴。