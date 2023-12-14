劈腿被甩！冷氣工狂傳1600則訊息　還偷拍性愛片...恐嚇美甲師女友

▲周男因不甘心被分手，竟瘋狂傳1600則訊息騷擾前女友，並揚言公開先前偷拍的性愛片。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳佩蓁／新竹報導

新竹一名周姓男子與女友小怡（化名）交往情間出軌，女友發現後果斷提出分手，不料周男惱羞成怒，竟狂傳1600則Line訊息及語音，辱罵、恐嚇、騷擾女方，並揚言公開先前偷拍的性愛過程，使小怡心生畏懼提告，新竹地院審理後，民事部分，判周男應賠償30萬元，全案可上訴。

判決指出，小怡去年6月發現周男劈腿後，隨即提出分手「我想了一整晚，就分手吧」，周男雖當下一口答應，但心有不甘，竟瘋狂傳送超過1600則Line訊息辱罵、恐嚇、騷擾小怡，並盜用她的照片在臉書辦以假帳號冒名發言，小怡害怕之餘，不敢再與周聯絡。

周男見小怡一直避不見面，竟傳送先前偷拍兩人性愛過程的影片給她，暗示自己手上握有兩人性愛影片，「一定很多人想要」、「我說了是你要把回憶當仇恨，就別怪我」、「還要公開分享，與大家同樂」揚言要公開影片，令小怡心生畏懼，向法院提告。

周男去年7月被新竹地院核發暫時保護令後，竟在LINE開設群組，以謾罵或嘲笑揶揄方式騷擾小怡，小怡提告後，新竹地院審理後，日前依妨害秘密、恐嚇、違反保護令、跟騷法等罪，判周男4月徒刑，可易科罰金。

民事部分，小怡因周男密集跟蹤、騷擾、恐嚇，以致精神嚴重受創，經醫師診斷患有「急性壓力反應合併焦慮與失眠症」，目前仍持續治療中，加上本身還罹癌，對周男求償100萬元。法官審酌周男違反保護令，先後5次以偷拍方式侵害小怡隱私權，甚至還以影片恐嚇，使被害人精神上受有重大痛苦，判周男應賠償30萬元，全案還可上訴。